Sanjay Raut Car Threat Note: ‘मध्यरात्री १२ वाजता बॉम्बस्फोट’... संजय राऊतांच्या निवासस्थानाजवळील कारच्या काचेवर धमकी, परिसरात खळबळ

मुंबईतून एक गंभीर आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या निवासस्थानाजवळ उभ्या असलेल्या एका कारच्या काचेवर धमकीचा संदेश लिहिलेला आढळला. संदेशात असे म्हटले होते की, आज दंगल होईल आणि मध्यरात्री १२ वाजता बॉम्बस्फोट होईल. या माहितीमुळे परिसरात घबराट निर्माण झाली आणि सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले..उद्धव ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांच्या बंगल्याबाहेर एक कार दिसली. ज्यावर लिहिले होते की, "आज रात्री बॉम्बस्फोट होईल." त्यानंतर, बॉम्ब निकामी करणारे पथक भांडुप येथील संजय राऊत यांच्या मैत्री बंगल्यावर पोहोचले. ही कार प्रत्यक्षात कोणाची होती याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस तपास करत आहेत..Ravindra Chavan: महापौर युतीचाच! नाराजीवर संयम, संवाद आणि समजुतीचा मार्ग; रविंद्र चव्हाण यांचे प्रतिपादन .बीडीडीएस टीमने संजय राऊत यांच्या घराची झडती घेतली पण त्यांना कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. पोलिसांनी पुढे सांगितले की, जवळच्या बंगल्यांचीही झडती घेण्यात आली.परंतु कोणतीही संशयास्पद वस्तू आढळली नाही. संदेश असलेली कार संजय राऊत यांच्या घराबाहेर उभी असलेली आढळली. कार धुळीने माखलेली होती आणि त्या धुळीवर बोटांचे ठसे लिहून धमकीचा संदेश लिहिला होता. .बॉम्बशोधक पथकाने कार आणि आजूबाजूच्या परिसराची कसून तपासणी केली. शोध मोहिमेदरम्यान कोणतीही संशयास्पद वस्तू किंवा स्फोटक पदार्थ सापडले नाहीत. सर्व सुरक्षा मानकांचे पालन करून शोध पूर्ण करण्यात आला आणि सध्या कोणत्याही धोक्याची पुष्टी झालेली नाही. पोलीस सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज तपासत आहेत. हे कृत्य कोणी केले याचा शोध घेत आहेत. सध्या पोलिसांनी गुन्हा दाखल केलेला नाही.