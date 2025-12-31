मुंबई

Sanjay Raut Car Threat Note: ‘मध्यरात्री १२ वाजता बॉम्बस्फोट’... संजय राऊतांच्या निवासस्थानाजवळील कारच्या काचेवर धमकी, परिसरात खळबळ

Sanjay Raut News: संजय राऊतांच्या बंगल्याबाहेर धमकीचा संदेश कोणी लिहिला? त्यामागचा हेतू काय होता याचा तपास सुरू आहे. संशयिताची ओळख पटविण्यासाठी परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले जात आहेत.
मुंबईतून एक गंभीर आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांच्या निवासस्थानाजवळ उभ्या असलेल्या एका कारच्या काचेवर धमकीचा संदेश लिहिलेला आढळला. संदेशात असे म्हटले होते की, आज दंगल होईल आणि मध्यरात्री १२ वाजता बॉम्बस्फोट होईल. या माहितीमुळे परिसरात घबराट निर्माण झाली आणि सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क करण्यात आले.

