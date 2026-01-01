मुंबई

Thane Fire News: नववर्षाची सुरुवात आगीच्या घटनांनी; परिसरात धुराचे मोठे लोट; नागरिकांमध्ये खळबळ

Fire News : नववर्षाच्या सुरुवातीलाच ठाणे शहरात आगीच्या तीन घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरीही मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
Fire News

Fire News

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : नववर्षाच्या प्रारंभाला ठाणे शहरात आगीच्या तीन घटना समोर आल्या असून त्या तिन्ही घटना गुरुवारी मध्यरात्री दोन ते पावणे तीन वाजण्याच्या दरम्यानच्या आहेत. त्या घटना किरकोळ असल्या तरी कोपरी आणि वागळे या दोन घटनांमध्ये सहा जण थोडक्यात बचावले आहेत. तर, कोपरीतील घटनेत लाकडी टेबल, आरसा व इलेक्ट्रिक वायरिंग जळून नुकसान झाले आहे.

Loading content, please wait...
Thane
fire
Mumbai
Fire news
fire brigade
fire case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com