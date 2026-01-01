Thane Fire News: नववर्षाची सुरुवात आगीच्या घटनांनी; परिसरात धुराचे मोठे लोट; नागरिकांमध्ये खळबळ

ठाणे : नववर्षाच्या प्रारंभाला ठाणे शहरात आगीच्या तीन घटना समोर आल्या असून त्या तिन्ही घटना गुरुवारी मध्यरात्री दोन ते पावणे तीन वाजण्याच्या दरम्यानच्या आहेत. त्या घटना किरकोळ असल्या तरी कोपरी आणि वागळे या दोन घटनांमध्ये सहा जण थोडक्यात बचावले आहेत. तर, कोपरीतील घटनेत लाकडी टेबल, आरसा व इलेक्ट्रिक वायरिंग जळून नुकसान झाले आहे..एकीकडे ठाणेकरांनी नववर्षाचे जोरदार स्वागत करताना, दुसरीकडे ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेचा फोन खणखणत होता. साहेब आग लागली आहे. एका पाठोपाठ अशा तीन आगीच्या घटना घडल्याने ठाणे महापालिका अग्निशमन दलासह आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या गाड्या रस्त्यावर धावत होत्या..Mumbai News: मुंबईत मतदानाची 'क्रेझ' वाढणार! सेल्फी विथ फ्लॉवर्स; उद्यान विभागाचा अभिनव उपक्रम.लुईसवाडी येथे बाबूंना किरकोळ आगपहिली घटना गुरुवारी मध्यरात्री दोन वाजता लुईसवाडी येथील ग्रीन रोड या ठिकाणी सन मॅग्नेटिक बिल्डिंगच्या पहिल्या मजल्यावरील ओपन टेरेस मध्ये ठेवलेल्या बाबूंना किरकोळ आग लागली होती. त्या आगीवर स्थानिक नागरिक व अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या मदतीने १५ मिनिटांत पूर्णपणे नियंत्रणात आली. त्यानंतर दहा मिनिटांनी वागळे अग्निशमन केंद्र समोरच दुसरी घटना घडली..वागळे अग्निशमन केंद्रासमोर गाडीला आगया घटनेत कार मालक करणवीर सिंग हे गाडी घेऊन बाहेर निघाले असताना, गाडी वागळे अग्निशमन केंद्रासमोर येताच अचानक त्यांच्या गाडीतून धूर येताना त्यांना दिसला. म्हणून त्यांनी गाडी एका बाजूला लावून सुरक्षितरित्या स्वतः ते त्या गाडीतून बाहेर आले. तर, अग्निशमन केंद्राच्या समोरच त्या गाडीला लागल्याने ती आग दहा मिनिटात नियंत्रणात आणण्यात अग्निशमन जवानांना यश आले..घरातील इलेक्ट्रिक स्विच बोर्डला आगतिसरी घटना ही कोपरीत पावणे दोन वाजून ४० मिनिटांच्या सुमारास समोर आली. या घटनेत, कोपरी, ठाणेकरवाडी या ठिकाणी असलेल्या श्री दत्त साई टॉवर या बिल्डिंगच्या १३ मजल्यावरील राजकुमार उधानी यांच्या मालकीच्या घरातील बेडरूममधील इलेक्ट्रिक स्विच बोर्डला किरकोळ आग लागली. त्यावेळी घरामध्ये पाच व्यक्ती उपस्थित होत्या. बेडरूममध्ये आग लागतच त्या सर्वांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव हॉलमध्ये धाव घेतल्याने ते थोडक्यात बचावले आहेत..महापालिका निवडणुकांआधी मोठा राजकीय बॉम्ब! ठाकरे बंधूंनंतर आता अजून एक भावांची जोडी एकत्र येणार? दलित मतांचे एकत्रीकरण होणार.त्या घटनेत बेडरूम मधील लाकडी टेबल, आरसा व इलेक्ट्रिक वायरिंग जळून नुकसान झाले आहे. लागलेल्या आगीवर अग्निशमन दलाचे जवान व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच घरातील मंडळींनी नियंत्रण मिळविले. त्यामुळे मोठे अनर्थ टळले. अशी माहिती ठामपा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.