मुंबईत तीन लज्जास्पद घटना, लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचार

मुंबई: शहरात लहान मुलींवर लैंगिक अत्याचाराच्या तीन घटना घडल्या आहेत. बोरीवली येथे तीन वर्षांच्या मुलीवर दोन अल्वयीन मुलांनीच सामुहिक अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. तर कांजूरमार्ग येथेल मॉर्फ छायाचित्र प्रसिद्ध करण्याची धमकी देऊन विकृताने 10 वर्षांच्या मुलींसोबत अश्लील चाळे केले, तर ट्रॉम्बे येथे वर्षांच्या मुलीला एकटे पाहून तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर प्रकार घडला आहे. बोरीवली येथील संजय गांधी उद्यानातील पाड्यात तीन वर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार घडला आहे. आरोपी मुलेही 11 आणि 12 वयोगटातील आहेत. पीडित मुलीचे आई घरकाम करते, तर वडील माळी आहे. दोघेही कामानिमित्त बाहेर गेले होते. घरी तिची आजी होती. त्यावेळी मुलगी घराशेजारी खेळत होती. त्यावेळी अल्पवयीन मुले पीडित मुलीला घेऊन निर्जनस्थळी गेले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. तसेच हा प्रकार कोणलाही सांगू नये, यासाठि तिला धमकावले. 12 तारखेला घडलेल्या घटनेनंतर मुलीच्या पोटात दुखू लागले. त्यावेळी आईने विचारले असता तिने घडलेला प्रकार सांगितला. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या 21 वर्षीय आईच्या तक्रारीवरून कस्तुरबा मार्ग पोलिसांनी भादंवि कलम 342, 354, 376(ड), 34 सह बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 4, 8 आणि 12 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वैद्यकीय अहवाल अद्याप प्रलंबित असून घटनास्थळावरून न्यायवैधक प्रयोगशाळेतही काही नमुने पाठवण्यात आलेत. याप्रकरणी दोन विधीसंघर्षग्रस्त मुलांना पोलिसांनी ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी सुधारगृहात करण्यात आली आहे. अधिक वाचा- वसई-विरार शहरातील पाणीप्रश्न गंभीर! गळती थांबेना; हजारो लिटर पाणी वाया ट्रॉम्बे येथेही शौचालयात गेलेल्या 9 वर्षीय मुलीला ओढत निर्जनस्थळी घेऊन जाणाऱ्या सलमान शाह (24) या मजूराला अटक केली आहे. मुलगी सोमवारी दुपारी शौचालयातून बाहेर येत असताना आजूबाजूला कोणीच नाही याचा फायदा उचलून आरोपीने तिचा हात पकडला आणि तिच्यावर अत्याचार करण्याच्या उद्देशाने तिला घेऊन जात होता. त्यावेळी तेथे उपस्थित एका स्थानिकाने हा प्रकार पाहिला आणि त्याने इतरानांही आरडाओरडा करून जमा केले. त्यानंतर आरोपी सलमानला पकडून ट्रॉम्बे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. आरोपी सलमान हा बांधकाम ठिकाणावर मजूर म्हणून काम करतो. याप्रकरणी मुलीच्या वडिलांच्या तक्रारीवरून सलमानविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक करण्यात आली आहे. तिसऱ्या घटनेत 10 वर्षांच्या मुलीसोबत अश्लील चाळे करणाऱ्या विकृताविरोधात कांजूरमार्ग पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीचे पीडित मुलीच्या घरी येणे-जाणे होते. त्यातून मॉर्फ केलेले नग्न फोटो प्रसिद्ध करण्याची धमकी देऊन सप्टेंबरपासून तिच्यासोबत अश्लील चाळे करत होता. याप्रकरणी कांजूरमार्ग पोलिसांनी 354, 354(ड) 510 सह बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायदा कलम 8 आणि 12 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक वाचा- दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर असणाऱ्या मुंबई मनपातील 84 CCTV पैकी एकही कॅमेरा सुरु नाही

दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराचे सर्वाधिक गुन्हे बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल गुन्ह्यांचा विचार केला, तर दिल्लीपाठोपाठ मुंबईत देशातील सर्वाधीक गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. केंद्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या(एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार मुंबईत1431 मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराप्रकरणी 1319 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. दिल्लीत अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे 1662 गुन्हे दाखल झाले होते. त्यात 1662 पीडित मुलींचा समावेश आहे. लहान मुलांविरोधातील गुन्ह्यांमध्येही दिल्ली आणि मुंबई आघाडीवर आहेत. दिल्लीत 7565, तर मुंबईत 3640 गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली होती. -------------------------------- (संपादन- पूजा विचारे) Three shameful incidents in Mumbai physically hurt of little girls

