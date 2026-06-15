Thane News: थीम केक ठरला जीवघेणा! तीन वर्षांच्या चिमुकलीच्या पोटात धातूच्या पिना; ठाण्यातील खळबळजनक घटना

ठाणे : वाढदिवस अधिक आकर्षक आणि संस्मरणीय करण्यासाठी थीम केकची क्रेझ दिवसेंदिवस वाढत आहे. मात्र, या आकर्षक केकच्या सजावटीमागे गंभीर धोका दडलेला असल्याचे ठाण्यातील एका धक्कादायक घटनेतून समोर आले आहे. स्पायडरमॅन थीमचा केक खाताना त्यामधील धातूच्या पिना तीन वर्षांच्या चिमुकल्याच्या पोटात गेल्या. सुदैवाने वेळेत उपचार मिळाल्याने मोठा अनर्थ टळला..हिरानंदानी इस्टेट परिसरात राहणाऱ्या एका कुटुंबाने मुलाच्या वाढदिवसानिमित्त खास स्पायडरमॅन थीमचा केक मागविला होता. केकवरील सजावटीचे साहित्य उभे राहावे, यासाठी त्यामध्ये धातूच्या पिना आणि तारा वापरण्यात आल्या होत्या. मात्र, याबाबत ग्राहकांना कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. केक खाताना या पिना चिमुकल्याच्या पोटात गेल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर कुटुंबीयांनी तातडीने वैद्यकीय मदत घेतली..FDA Action: तुकाराम मुंढेंचा अॅक्शन मोड! राज्यभरात धडक कारवाई सुरूच, एका दिवसात चार कोटींचा साठा जप्त, २१ जण अटकेत.या घटनेमुळे थीम केकच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सध्या वाढदिवस, समारंभ आणि विविध कार्यक्रमांसाठी कार्टून, सुपरहीरो किंवा विशेष संकल्पनांवर आधारित केकची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हे केक आकर्षक दिसण्यासाठी त्यामध्ये अनेकदा खाद्य नसलेल्या सजावटीच्या वस्तू, प्लॅस्टिकचे आधार किंवा धातूच्या पिना वापरल्या जातात..तत्सम साहित्याचा वापर टाळासंबंधित प्रकाराची गंभीर दखल घेत भारतीय अन्नसुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) केक, मिठाई आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या सजावटीसाठी किंवा पॅकेजिंगसाठी धातूच्या पिना, स्टेपल पिन, तारा आणि तत्सम साहित्याचा वापर टाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा प्रकारामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले..फसव्या जाहिराती, निकृष्ट दर्जा! सौंदर्यप्रसाधनांवर FDAची कारवाई; गैरप्रकार सहन केला जाणार नाही, तुकाराम मुंढेंचा इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.