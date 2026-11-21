भाईंदर : मैत्रीचं नातं अतूट मानलं जात, मात्र याच मैत्रीच्या नात्याला काळिमा फासणारी संतापजनक घटना भाईंदरमध्ये घडली आहे. भाईंदरमध्ये एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीसोबत नराधमांनी क्रूर कृत्य केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. धक्कादायक म्हणजे पीडित तरुणीला तिच्या मैत्रिणीनेच नराधमांच्या स्वाधीन केल्याची माहिती आहे, या प्रकारामुळे परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, भाईंदर येथे काशीगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आल्याची घटना समोर आली आहे. पीडितेला तिच्याच २५ वर्षीय मैत्रिणीने भेटण्याच्या बहाण्याने बोलवून जबरदस्तीने मद्य पाजले, त्यानंतर दोन तरुणांनी पहाटेपर्यंत पीडितेवर आळीपाळीने लैंगिक अत्याचार केला. इतकेच नव्हे तर पीडिता बेशुद्ध पडल्यानंतर तिच्या गळ्यातील सोन्याची चैनदेखील लंपास केली. .नवी मुंबईच्या विकासाला वेग! खारघर-तुर्भे लिंक रोडच्या जुळ्या बोगद्यांचे खोदकाम पूर्ण; ४५ मिनिटांचा प्रवास १० मिनिटांत पूर्ण होणार.दरम्यान, या घटनेप्रकरणी पीडितेने काशीगाव पोलीस ठाण्यात धाव घेत आरोपींविरोधात तक्रार दाखल केली आहे. पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास सुरु केल्याची माहिती समोर आली आहे..Mumbai Local Megablock: प्रवाशांनो लक्ष द्या! तिन्ही रेल्वे मार्गांवर उद्या मेगाब्लॉक, लोकलच्या वेळापत्रकात मोठे बदल.नेमकं काय घडलं? १६ नोव्हेंबर रोजी रात्री आठ वाजेच्या सुमारास १७ वर्षीय पीडित अल्पवयीन मुलीला तिच्या २५ वर्षीय मैत्रिणीने भेटण्याच्या बहाण्याने बोलवले. पीडित तरुणी मैत्रिणीला भेटायला गेली असता यावेळी रात्री ९ ते १२ वाजेच्या सुमारास २५ वर्षीय तरुणी आणि तीन तरुणांनी पीडितेला विनयनगर परिसरातील उच्चभ्रू इमारतीतील एका फ्लॅटमध्ये नेले. तिथे तिला जबरदस्तीने मद्य पाजून तिच्यावर दोन तरुणांनी पहाटे सहा वाजेपर्यंत आळीपाळीने लैंगिक अत्याचार केले. अत्याचारानंतर पीडिता बेशुद्धावस्थेत असताना तिच्या गळ्यातील सोन्याची चैन देखील लंपास केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.