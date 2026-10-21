Tiger Shroff Car Firing : टायगर श्रॉफ प्रकरणात नवा ट्विस्ट, राधा अन् बबिता दिल्लीहून मुंबईला आल्या अन्...

Tiger Shroff Car Firing Case Latest Investigation Update : बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफ याच्या कारवर झालेल्या गोळीबाराच्या प्रकरणात तपासादरम्यान महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे लॉरेन्स बिश्नोई टोळीशी संबंधित शस्त्रास्त्र तस्करीच्या जाळ्यापर्यंत पोहोचले आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने उत्तर प्रदेशातील दोन तरुणी आणि हरियाणातील दोन तरुणांना अटक केली आहे. .राधा आणि बबिता अशी तरुणींची नावे असून, कुणाल आणि सुमित या दोघांनाही हरियाणातील सोनीपत येथून ताब्यात घेण्यात आले आहे. या आरोपींनी शस्त्रास्त्रे मुंबईपर्यंत पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा संशय आहे..Tiger Shroff Firing: 'ज्या दिवशी घटना घडली, तेव्हा आरोपी...', टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात रॅपिडोकडून मोठा खुलासा .अनिल पंडितच्या सूचनेवरून शस्त्रास्त्रांची तस्करीतपासानुसार, कुणाल हा नुकताच जामिनावर तुरुंगातून बाहेर आला होता. त्यानंतर एका ओळखीच्या व्यक्तीच्या माध्यमातून त्याची अनिल पंडितशी भेट झाली. पुढे तो एन्क्रिप्टेड कॉलिंग ॲप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून अनिल पंडितच्या संपर्कात राहू लागला. त्याच्या सूचनेनुसार कुणाल अमृतसर येथे गेला आणि तेथून अत्याधुनिक पिस्तूल व २० जिवंत काडतुसे मिळवली. .या शस्त्रास्त्रांची वाहतूक करण्यासाठी तरुणींचा वापर करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे. सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी कुणालची राधाशी ओळख झाली होती. त्याने तिला प्रेमसंबंध आणि पैशांच्या माध्यमातून या गुन्हेगारी जाळ्यात ओढल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर राधाने आपली मैत्रीण बबितालाही या कामात सहभागी करून घेतले. .दिल्लीहून मुंबईपर्यंत आणली शस्त्रास्त्रं१५ ऑक्टोबर रोजी कुणालने राधा आणि बबिता यांना नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर नेले. यावेळी राधाच्या बॅगेत पिस्तूल लपवून दोघींना मुंबईला पाठवण्यात आले. १७ ऑक्टोबर रोजी त्या दादर रेल्वे स्थानकावर पोहोचल्या आणि जवळच्या एका हॉटेलमध्ये थांबल्या..तपासातील माहितीनुसार, दुसऱ्या दिवशी सकाळी सुमारे ११ वाजता एक अल्पवयीन मुलगा हॉटेलमध्ये आला. त्याने राधाकडून शस्त्र असलेली बॅग घेतली आणि तेथून निघून गेला. त्यानंतर १८ ऑक्टोबर रोजी संध्याकाळी सातच्या सुमारास टायगर श्रॉफच्या मालकीच्या कारवर गोळीबार झाल्याची घटना घडली. या घटनेनंतर अनिल पंडितने कुणालला संदेश पाठवून हल्लेखोर मुंबईत अडकले असून, त्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्याची व्यवस्था करण्यास सांगितल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे. .रेल्वे स्थानकावर सापळा रचून अटकगोळीबाराच्या घटनेनंतर राधा आणि बबिता १८ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीच्या दिशेने जाणाऱ्या एक्स्प्रेस ट्रेनमध्ये बसल्या. मात्र, तांत्रिक पाळत आणि गुप्त माहितीच्या आधारे दिल्ली पोलिसांच्या स्पेशल सेलने २० ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर दोघींना अटक केली. दुसऱ्या पथकाने सोनीपत येथे कारवाई करून कुणाल आणि सुमितला ताब्यात घेतले. .चारही आरोपींना न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर मुंबई सीआयडीने त्यांना तीन दिवसांच्या ट्रान्झिट रिमांडवर घेतल्याची माहिती आहे. या प्रकरणातून अमृतसर, दिल्ली, हरियाणा आणि मुंबईपर्यंत पसरलेल्या शस्त्रास्त्र पुरवठा साखळीचा तपास सुरू असून, गोळीबारामागील संपूर्ण कट आणि इतर संबंधित आरोपींची भूमिका तपास यंत्रणा शोधत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.