मुंबई ते राजस्थान, व्हाया सुरत! टायगर श्रॉफवर गोळीबार करणारे आरोपी मुंबईतून कसे पसार झाले? पोलिसांनी सांगितला घटनाक्रम

बॉलिवूड अभिनेता टायगर श्रॉफवरील गोळी गोळीबार प्रकरणात मुंबई क्राइम ब्रँचने मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणातील तिन्ही आरोपींना राजस्थानमधील कोटा येथून अटक करण्यात आली आहे. सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुंबई क्राइम ब्रँचचे डीसीपी राज तिलक रौशन यांनी ही माहिती दिली. तिन्ही आरोपी अल्पवयीन नसून, त्यांना मुंबईत आणण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचंही पोलिसांनी स्पष्ट केलं..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, टायगर श्रॉफच्या बीएमडब्ल्यू कारवर पाच गोळ्या झाडल्यानंतर आरोपींनी वापरलेली दुचाकी अंधेरी पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळ सोडली. त्यानंतर त्यांनी अंधेरीतील बीट चौकीच्या परिसरातून पुढे जात लोकल ट्रेनने बोरिवली गाठलं. तिथून अॅपच्या माध्यमातून कॅब बुक करून ते सुरतला गेले. पुढे सुरतहून जयपूर एक्स्प्रेसने प्रवास करत ते राजस्थानमधील कोटा येथे पोहोचले..Tiger Shroff Firing: टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी मोठी अपडेट, सूरत एक्सप्रेसमधून तिघेजण ताब्यात; महत्त्वाची माहिती समोर.या तिघांपैकी दोघे हरियाणातील सोनीपतचे, तर एक आरोपी बिहारचा रहिवासी आहे. गोळीबाराच्या घटनेनंतर आरोपी राजस्थानच्या दिशेने रेल्वेने जात असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर तपासासाठी २० पथकं तयार करण्यात आली आणि आरोपींचा शोध सुरू करण्यात आला..डीसीपी राज तिलक रौशन यांनी सांगितलं की, या घटनेत दोन शस्त्रांचा वापर करण्यात आला होता. त्यांच्याकडून अधिक माहिती मिळवण्यासाठी चौकशी केली जाणार आहे. या प्रकरणात हत्या करण्याचा प्रयत्न आणि आर्म्स अॅक्टअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर या घटनेशी संबंधित समोर आलेल्या पोस्टचीही तपासणी सुरू आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, हल्ल्यासाठी वापरलेली दुचाकी आरोपी रितिकने ११ सप्टेंबर रोजी खरेदी केली होती. ही दुचाकी २०२२ पासून चार जणांकडे असल्याचंही तपासात समोर आलं आहे. रेहान आणि फूल सिंह हे गोळीबार करणारे आरोपी असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. यातील फूल सिंहच्या बंदुकीत गोळी अडकल्याची माहितीही देण्यात आली..Tiger Shroff Firing : “माझ्यावर गोळी झाडण्याची वाट बघताय का?”, टायगर श्रॉफच्या कारवर गोळीबारानंतर झीशान सिद्दीकींचा सरकारला सवाल.मुंबईतील जुहू परिसरात रात्री उशिरा टायगर श्रॉफच्या बीएमडब्ल्यू कारवर तीन दुचाकीस्वारांनी पाच गोळ्या झाडल्या होत्या. या हल्ल्यात टायगरला दुखापत झाली नाही; मात्र त्यांचा चालक आणि एक रिक्षाचालक जखमी झाले. दरम्यान, सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे लॉरेन्स बिश्नोई टोळीने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या पोस्टमध्ये सलमान खानसोबत काम करणाऱ्यांनाही लक्ष्य करण्याची धमकी दिल्याचं म्हटलं आहे. पोलिसांकडून या सर्व बाबींचा तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.