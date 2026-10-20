Tiger Shroff Firing: 'ज्या दिवशी घटना घडली, तेव्हा आरोपी...', टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणात रॅपिडोकडून मोठा खुलासा

मुंबई : सिनेअभिनेता टायगर श्रॉफ यांच्याशी संबंधित हल्ल्याच्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या संशयितांपैकी एक जण रॅपिडो बाइकचालक असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे मुंबईकरांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला असून, रॅपिडोच्या बाइक टॅक्सी सेवांवर तातडीने बंदी घालून कंपनीच्या संपूर्ण कामकाजाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र कामगार सभेने केली..महाराष्ट्र कामगार सभेचे अध्यक्ष डॉ. केशव नाना क्षीरसागर म्हणाले की, 'रॅपिडोकडून चालकांची ओळख, पार्श्वभूमी, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या नियमांचे पालन याबाबत गंभीर अनियमितता सुरू आहे. कंपनीकडून कोणतीही पुरेशी कागदपत्रे पडताळणी न करता रोजगार दिला जात असल्यास, देशविरोधी कारवायांसाठी आलेले दहशतवादी किंवा इतर गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक मुंबईसारख्या प्रमुख शहरांत वर्षानुवर्षे वावरू शकतात. हा केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आहे. या संपूर्ण यंत्रणेची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.'.MHADA: म्हाडा मालामाल होणार, दरमहा एक कोटी १७ लाख रुपये मिळणार; काय आहे नवी योजना?.रॅपिडोचे स्पष्टीकरणटायगर श्रॉफ गोळीबारातील आरोपी रॅपिडो चालक १४ ऑक्टोबरपासून सक्रिय नव्हता. भारतातील व्यापक गिग अर्थव्यवस्थेत एकाच व्यक्तीची एकाच वेळी अनेक प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी असणे ही सामान्य बाब आहे. घटनेच्या दिवशी संबंधित व्यक्तीने रॅपिडोच्या सेवेचा ग्राहक म्हणून वापर केला होता. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या आम्ही सातत्याने संपर्कात असून, तपासासाठी त्यांना पूर्ण सहकार्य करत आहोत, असे रॅपिडोच्या प्रवक्त्त्यांनी सांगितले..Gold Rate: सोन्याच्या दरांनी बजेट कोलमडले, महागाईचे सावट; दर घसरण्याच्या प्रतीक्षेत ग्राहक.१२ ऑक्टोबरच्या सूचनेकडे दुर्लक्षसंबंधित रॅपिडोचालक १४ ऑक्टोबरपासून कार्यरत नव्हता, असे कंपनीचे म्हणणे आहे, मात्र १२ ऑक्टोबर रोजी एका प्रवाशाने 'एक्स' पोस्टद्वारे कोणत्याही कंपनीकडून रायडर्सची पोलिस पडताळणी केली जात नाही. कंपन्यांचे लक्ष केवळ महसूल वाढवण्यावर आहे. काही रायडर्सची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही असते, तसेच असे काही रायडर्स प्रवाशांना लगेच शिवीगाळ करतात आणि त्यांच्यावर हल्लाही करतात अशा शब्दांत लक्ष वेधले होते, मात्र त्याकडे कंपनीने दुर्लक्ष केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.