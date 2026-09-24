मुंबई

Palghar Accident: टीना रबर कंपनीत भिंत कोसळून तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू; कंपनीविरोधातील स्थानिकांचा संताप पुन्हा उफाळला

Wada Factory Wall Collapse Kills Three Workers: भिंत कोसळल्याने तिघांचा जागीच मृत्यू; सुरक्षा उपाययोजनांतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह, प्रशासनाच्या भूमिकेवरही टीका
Three Workers Die In Tina Rubber Company Wall Collapse In Wada As Local Residents Raise Safety And Pollution Concerns

Three Workers Die In Tina Rubber Company Wall Collapse In Wada As Local Residents Raise Safety And Pollution Concerns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वाडा /विक्रमगड : वाडा पोलीस ठाणे हद्दीतील विक्रमगड रोडवरील टीना रबर कंपनीमध्ये भिंत कोसळल्याने तीन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आज (दि. 24) सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली.

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