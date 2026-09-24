Palghar Accident: टीना रबर कंपनीत भिंत कोसळून तिघांचा दुर्दैवी मृत्यू; कंपनीविरोधातील स्थानिकांचा संताप पुन्हा उफाळला

वाडा /विक्रमगड : वाडा पोलीस ठाणे हद्दीतील विक्रमगड रोडवरील टीना रबर कंपनीमध्ये भिंत कोसळल्याने तीन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. आज (दि. 24) सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.मृतांमध्ये केशव वालकु गुनगुणा (वय 55, रा. मोह, ता. विक्रमगड, जि. पालघर), मीरा जानू गवळी (वय 60, रा. वसुरी, ता. विक्रमगड, जि. पालघर) आणि रंजना दिलीप कोंब (वय 35, रा. कोंब पोशेरी, ता. वाडा, जि. पालघर) यांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, विक्रमगड तालुक्यातील आपटी आणि वाडा तालुक्यातील पाली हद्दीत असलेल्या टीना रबर कंपनीमध्ये हे तिघेही कामगार काम करत होते. .सकाळी काम सुरू असताना कंपनी परिसरातील भिंत अचानक कोसळली. त्यानंतर हे तीन कामगार भिंतीखाली दबले गेले. त्यांना तातडीने बाहेर काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले, मात्र त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच वाडा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले असून पंचनामा आणि पुढील तपास सुरू आहे. या दुर्घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून मृत कामगारांच्या कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..टीना रबर कंपनीत यापूर्वीही विविध अपघात आणि वादग्रस्त घटना घडल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे. काही वर्षांपूर्वी कंपनीच्या परिसरात उघड्यावर साठवून ठेवलेल्या टायरला आग लागल्याने मोठ्या प्रमाणात धूर व प्रदूषण निर्माण झाले होते. त्या घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला होता..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...कंपनीमधून निघणाऱ्या उग्र वासामुळे परिसरातील ग्रामस्थ अनेक वर्षांपासून त्रस्त असल्याची तक्रार करत आहेत. प्रदूषण, दुर्गंधी आणि पर्यावरणीय परिणामांमुळे स्थानिक नागरिकांनी विविध स्तरांवर तक्रारी व आंदोलने करून कंपनी बंद करण्याची मागणीही वारंवार केली आहे. आजच्या दुर्घटनेनंतर कंपनीच्या सुरक्षितता उपाययोजना आणि प्रशासनाच्या देखरेखीबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या दुर्घटनेबाबत पोलिसांचा तपास सुरू असून संबंधित यंत्रणांकडून पुढील कारवाई केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.