Crime: अल्पवयीन भाचीची छेड काढली, नंतर पोलिसात तक्रार दिल्याच्या रागातून मामाला एकट्यात गाठलं अन्... ठाण्यात रक्तरंजित थरार

मुंबई : ठाणे जिल्ह्यातील टिटवाळा परिसरात खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका तरुणीची छेड काढल्याच्या प्रकरणातून पोलिसात तक्रार दिल्याच्या रागातून एका तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, टिटवाळा येथील म्हारळ गावात शुक्रवार (ता. २२) रोजी ही घटना घडली. आरोपी दीपक डांगे या तरुणाने म्हारळ गावातील त्याच्या मानलेल्या बहिणीच्या अल्पवयीन मुलीची छेड काढली. हे प्रकरण पीडित उलिने तिच्या कुटुंबियांना कळविताच या घटनेनंतर संबंधित मुलीच्या कुटुंबीयांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले..Mumbai News: गरीबनगर अखेर अतिक्रमणमुक्त, वांद्रेतील बेकायदा बांधकामे १०० टक्के जमीनदोस्त.दरम्यान, तरुणीची छेड काढल्याच्या प्रकरणात रविंद्र उर्फ पिंटया उर्फ डोक्या अहिरे याने मुलीच्या आईला आरोपीविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. मात्र या रागातून आरोपीने थेट रविंद्र अहिरे यावर धारदार शस्त्राने वार करत त्याची हत्या केली. तथापि, या प्रकरणी टिटवाळा पोलिसांनी दीपक डांगे, विजय भिडे आणि परशुराम भिडे या तीन आरोपींना अटक केली आहे..नेमके काय घडले?म्हारळ गावात दीपक डांगे या तरुणाने एका मुलीची छेड काढली. या प्रकरणात रविंद्र अहिरे याने पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्याचा सल्ला दिला. परंतु याचा राग मनात धरून आरोपींनी रविंद्रला संपवण्याचा कट रचला. शुक्रवारी रात्रीच्या सुमारास म्हारळ गावातील मलखांब कंपाऊंड परिसरात रविंद्र अहिरे याच्यावर तिघांनी धारदार शस्त्रांनी हल्ला केला..यावेळी आरोपींनी रविंद्रच्या डोक्यावर, पोटावर, चेहऱ्यावर आणि शरीराच्या विविध भागांवर सपासप वार केले. या घटनेत रविंद्र गंभीर जखमी झाले असून त्यांना इतर नागरिकांनी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच रविंद्र यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबई विमानतळावर मोठे बदल! आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरू होणार, तिकिटाचे दरही वाढणार; प्रवाशांच्या खिशाला फटका.या घटनेची माहिती मिळताच टिटवाळा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत तपास सुरू केला. तांत्रिक माहिती आणि स्थानिक सूत्रांच्या मदतीने पोलिसांनी अल्पावधीतच तिन्ही आरोपींना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपींनी हल्ल्यासाठी वापरलेले शस्त्र, पूर्वीचे वाद आणि अन्य कारणांचा पोलीस सखोल तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.