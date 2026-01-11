Fake Local Ticket: एआयने तयार होणाऱ्या बनावट तिकिटांचा सुळसुळाट! मुंबई लोकल प्रशासनाचे मोठं पाऊल; आता लगाम लागणार

मुंबई : लोकल गाड्यांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) वापरून बनावट तिकिटे आणि सीझन पास तयार करण्याच्या वाढत्या संख्येला प्रतिसाद म्हणून पश्चिम रेल्वेने कठोर कारवाई केली आहे. खऱ्या दिसणाऱ्या बनावट तिकिटांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे, विशेषतः एसी लोकल गाड्यांमध्ये. पश्चिम रेल्वेने उपनगरीय मार्गांवर तैनात असलेल्या सर्व तिकीट तपासनीसांना (टीसी) विशेष टॅब्लेट प्रदान केले आहेत..या टॅब्लेटमुळे आता ट्रेन चालत असताना प्रवाशांच्या तिकिटांची आणि सीझन पासची त्वरित पडताळणी करता येईल. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, हे टॅब्लेट थेट रेल्वेच्या मध्यवर्ती सर्व्हरशी जोडलेले आहेत. तिकिट किंवा पासवरील युनिक नंबर टॅब्लेटमध्ये टाकताच, तिकीट खरे आहे की बनावट हे लगेच स्पष्ट होईल. यामुळे पडताळणी प्रक्रिया जलद आणि अधिक पारदर्शक होईल.नवीन तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीमुळे बनावट तिकिटे आणि बनावट पास शोधण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढेल..Mumbai News: रेल्वेच्या अभियंत्यांना दिलासा! मुंब्रा लोकल अपघात प्रकरणी अटक केली जाणार नाही.आतापर्यंत, अनेक प्रकरणांमध्ये, बनावट तिकिटे इतकी वास्तववादी दिसत होती की ती जागेवर ओळखणे कठीण होते, परंतु डिजिटल पडताळणीमुळे ही समस्या मोठ्या प्रमाणात दूर होईल. रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, खऱ्या वस्तूंसारखे दिसणारे तिकिटे आणि पास तयार करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाचा गैरवापर केला जात आहे. एसी लोकल ट्रेनमध्ये हा वापर विशेषतः प्रचलित आहे, जिथे जास्त तिकिटांच्या भाड्यामुळे फसवणूकीच्या घटना घडल्या आहेत..पश्चिम रेल्वेने केवळ तांत्रिक व्यवस्थाच केली नाही तर तिकीट तपासणी कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण देखील सुरू केले आहे. त्यांना नवीन टॅबलेट प्रणाली, बनावट तिकीट ओळख आणि डिजिटल पडताळणी प्रक्रियांबद्दल माहिती दिली जात आहे. रेल्वेचा असा विश्वास आहे की, या उपाययोजनामुळे प्रामाणिक प्रवाशांना दिलासा मिळेल आणि महसूलाचे नुकसान होऊ शकणाऱ्या फसवणुकीच्या पद्धतींना प्रभावीपणे आळा बसेल. भविष्यात, संपूर्ण उपनगरीय नेटवर्कमध्ये ही प्रणाली आणखी मजबूत केली जाईल..BMC Election: मुंबई महाराष्ट्राचे शहर नाही! भाजप नेत्याच्या वादग्रस्त विधानानंतर राजकीय संताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.