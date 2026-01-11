मुंबई

Fake Local Ticket: एआयने तयार होणाऱ्या बनावट तिकिटांचा सुळसुळाट! मुंबई लोकल प्रशासनाचे मोठं पाऊल; आता लगाम लागणार

Mumbai Local News: लोकल गाड्यांमध्ये एआय द्वारे तयार होणाऱ्या बनावट तिकिटे आणि सीझन पासच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने सर्व तिकीट तपासकांना विशेष टॅब्लेट प्रदान केले आहेत.
मुंबई : लोकल गाड्यांमध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआय) वापरून बनावट तिकिटे आणि सीझन पास तयार करण्याच्या वाढत्या संख्येला प्रतिसाद म्हणून पश्चिम रेल्वेने कठोर कारवाई केली आहे. खऱ्या दिसणाऱ्या बनावट तिकिटांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे, विशेषतः एसी लोकल गाड्यांमध्ये. पश्चिम रेल्वेने उपनगरीय मार्गांवर तैनात असलेल्या सर्व तिकीट तपासनीसांना (टीसी) विशेष टॅब्लेट प्रदान केले आहेत.

