मुंबई

Indian Railway: रेल्वेच्या जागांचा व्यावसायिक वापर; महालक्ष्मी, वांद्रे येथील जमिनी कोटी रुपयांच्या भाडेतत्त्वावर

Railway Revenue: भारतीय रेल्वेने मुंबईतील मोक्याच्या जागा व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महसूल वाढवण्यासाठी रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत.
Indian Railway

Indian Railway

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : महसूल वाढवण्यासाठी भारतीय रेल्वेने मुंबईतील मोक्याच्या जागा व्यावसायिक वापरासाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने (आरएलडीए) महालक्ष्मी येथील भूखंड भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी निविदा मागवल्या आहेत, तर वांद्रे पूर्वेतील १०.६ एकरच्या प्रचंड भूखंडासाठी या आठवड्याच्या अखेरीस प्रस्ताव मागवले जाणार आहेत. या दोन प्रकल्पांमधून तब्बल सहा हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, असा रेल्वेचा अंदाज आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com