Mumbai Metro: मेट्रो-१ चा प्रवास घाट्याचा! उत्पन्न वाढीसाठी एमएमआरडीएचा मास्टर प्लॅन

MMRDA Update: मेट्रो-१ मार्गिकेने उत्पन्न वाढवण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. एमएमआरडीएने याबाबत विचार सुरू केला असून लवकरच निर्णय घेण्याच येईल, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईतील पहिली मेट्रो असलेली अंधेरी-घाटकोपर ही मेट्रो-१ मार्गिका घाट्यात चालत आहे. त्यातून बाहेर काढण्यासाठी एमएमआरडीएकडे मास्टर प्लॅन असून, त्यांच्याकडून तिकीटवाढीशिवाय मेट्रोच्या जागेत जाहिराती लावणे, स्थानकातील जागा भाड्याने देणे, अशा अन्य मार्गाने उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. सदर पर्यायांवर अभ्यास करण्यासाठी माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांचा अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे.

