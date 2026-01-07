Mumbai News: रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मोठा दिलासा! नवीन मीटर चाचणी केंद्रांना मंजुरी; सरकारचा महत्वाचा निर्णय

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील ऑटो-रिक्षा आणि मीटर टॅक्सी चालकांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे. मीटर चाचणी प्रक्रिया सुलभ आणि जलद करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश वाहतूक प्राधिकरणाने नवीन मीटर चाचणी केंद्रांना परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्राधिकरणाचे सचिव भरत कलासकर यांनी सांगितले की, सर्व आरटीओ कार्यालयांना दोन महिन्यांत आवश्यक परवानगी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत..मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाच्या अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेशात एकूण १० आरटीओ कार्यालये आहेत. या क्षेत्रांमध्ये अंदाजे ४.१७ लाख ऑटो-रिक्षा आणि ४४,८२५ मीटर टॅक्सी नोंदणीकृत आहेत. नियमांनुसार, भाडेवाढीनंतर किंवा दर दोन वर्षांनी मीटर कॅलिब्रेशन किंवा रिकॅलिब्रेशन अनिवार्य आहे. सध्या संपूर्ण महानगर क्षेत्रात फक्त १५ ते २० मीटर चाचणी केंद्रे उपलब्ध आहेत..Mumbai News: ‘अभाविप’कडून‘फ्युचर रेडी मुंबई’चा प्रस्ताव, मेट्रोच्या प्रवासात विद्यार्थ्यांना सवलतीच्या प्रवासाची मागणी.केंद्रांची संख्या मर्यादित असल्याने, ४.५ लाखांहून अधिक वाहनांसाठी मीटर चाचणीसाठी वेळेवर अपॉइंटमेंट उपलब्ध नव्हती, ज्यामुळे वारंवार तक्रारी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर, प्राधिकरणाने आरटीओच्या अखत्यारीतील आयटीआय संस्था, पॉलिटेक्निक आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मीटर चाचणी केंद्रे उघडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी आरटीओला जास्तीत जास्त दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे..किती टॅक्सी, किती चाचणी केंद्रे?आरटीओ कार्यालये कार्यरत: १०नोंदणीकृत ऑटो रिक्षा: ४.१७ लाखनोंदणीकृत मीटर टॅक्सी: ४४,८२५विद्यमान मीटर चाचणी केंद्रे: १५-२०अनिवार्य मीटर चाचणी कालावधी: २ वर्षे.Mumbai News: सर्वांना गोवण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ, कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत न्यायालयाचे निरीक्षण.अधिकाऱ्यांचा असा विश्वास आहे की, नवीन केंद्रे उघडल्याने मीटर चाचणी क्षमता वाढेल आणि लांबलचक प्रतीक्षा यादी संपेल. या निर्णयामुळे ऑटो-रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना वेळेवर मीटर चाचणीची सुविधा मिळेलच, शिवाय संपूर्ण यंत्रणेचे पारदर्शकता आणि सुरळीत कामकाज देखील सुनिश्चित होईल. नवीन केंद्रे कार्यान्वित झाल्यानंतर मीटर चाचणी प्रक्रिया खूप जलद आणि अधिक सुरळीत होईल अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.