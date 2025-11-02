भुयारी मेट्रोला मुंबईकरांचा उदंड प्रतिसाद
भुयारी मेट्रोला मुंबईकरांचा उदंड प्रतिसाद
ऑक्टोबरमध्ये ३८ लाख जणांचा प्रवास; दैनंदिन प्रवासीसंख्या एक लाख ४१ हजार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ : मेट्रो-३ भुयारी मेट्रो मार्गिकेचा तिसरा टप्पा सुरू झाल्याने मुंबईकरांकडून आरे-कफ परेड गारेगार प्रवासाला पसंती दिली जात आहे. त्यानुसार ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल ३८ लाख ६३ हजार ७४१ प्रवाशांनी मेट्रो प्रवास केला आहे. तर ९ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण मेट्रो मार्गिका सुरू झाल्यापासून अवघ्या २३ दिवसांत ३३ लाखाहून अधिक प्रवाशांनी प्रवास केला आहे.
मुंबईकरांना वाहतूक कोंडीमुक्त गारेगार प्रवास करता यावा, यासाठी एमएमआरसीएलने सुमारे ३७ हजार कोटी रुपये खर्चून ३३ किलोमीटरचा भुयारी मेट्रो मार्ग सुरू केली आहे. ५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी आरे-बीकेसी हा पहिला टप्पा तर बीकेसी-वरळी हा दुसरा टप्पा ९ मे रोजी सेवेत आला आहे. तर तिसरा आणि अखेरचा टप्पा ९ ऑक्टोबरपासून सेवेत आला आहे.
मेट्रो ३चा अखेरचा टप्पा सेवेत आल्याने मुंबईकरांना आरे-कफ परेड असा प्रवास करणे शक्य होत आहे. त्यामुळे प्रवाशांकडून मेट्रो प्रवासाला पसंती दिली आहे. त्यानुसार ९ ऑक्टोबरपासून या मार्गावर ३३ लाख ३३ हजार ६८४ जणांनी प्रवास केला असून, दैनंदिन प्रवासीसंख्या एक लाख ४१ हजार एवढी आहे. दरम्यान, मेट्रोचा अखेरचा टप्पा सुरू होण्याआधी आरे-वरळी या मार्गावर दररोज सुमारे २५ हजार एवढे कमी प्रवासी प्रवास करीत होते.
प्रवासी
- १ ते ३१ ऑक्टोबर - ३८,६३,७४१
- ९ ते ३१ ऑक्टोबर - ३३,३३,६८४
- सरासरी दैनंदिन प्रवासी - १,४१,०२४
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.