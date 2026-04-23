मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता सुधारली!
वरळी, पवईत स्वच्छ हवा; काही भागांत अजूनही ‘मध्यम’ ते ‘खराब’ स्थिती
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : मुंबईतील हवेच्या गुणवत्तेत (एक्यूआय) सुधारणा पाहायला मिळत असून, आज (ता. २३) मुंबईचा सरासरी वायु गुणवत्ता निर्देशांक ७२ इतका नोंदवण्यात आला आहे. हवामान खात्याने हा दर्जा ‘समाधानकारक’ श्रेणीत ठेवला असून, यामुळे मुंबईकरांना वाढत्या उकाड्यात प्रदूषणापासून काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
मुंबईचा सरासरी निर्देशांक कमी असला तरी काही उपनगरांमध्ये प्रदूषणाची पातळी अद्याप जास्त आहे. मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, देवनार १५० (सर्वात जास्त प्रदूषण), वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) १२१, चकाला-अंधेरी पूर्व ११० आणि घाटकोपर ९१ एक्यूआय नोंदवण्यात आला आहे.
याउलट शीव (सायन) येथे सर्वात स्वच्छ हवा (निर्देशांक २९) नोंदवण्यात आली असून, वरळी (३५) आणि पवई (३९) भागातील हवेचा दर्जा उत्तम राहिला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची हवेची स्थिती पाहता सर्वसामान्यांना फारसा धोका नाही. मात्र, फुप्फुसाचे आजार असलेल्या किंवा अतिसंवेदनशील व्यक्तींना श्वसनाचा किरकोळ त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे अशा व्यक्तींनी प्रदूषित भागांत फिरताना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
एप्रिल महिन्याचा कल
एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला १० ते १४ तारखेदरम्यान मुंबईचा एक्यूआय १०० च्या वर गेल्याने चिंता व्यक्त केली जात होती. मात्र, मागील दोन-तीन दिवसांपासून यात घट होताना दिसत आहे. २१ एप्रिलला ९१ असलेला निर्देशांक आज ७२ वर खाली आला आहे. मुंबईतील एकूण ३० केंद्रांपैकी २४ केंद्रे सध्या कार्यरत असून त्याद्वारे हवेच्या गुणवत्तेवर लक्ष ठेवले जात आहे.
क्षेत्र एक्यूआय पातळी हवेचा दर्जा
- मुंबई शहर (सरासरी) ७२ समाधानकारक
- सर्वाधिक प्रदूषित विभाग
* देवनार : १५०
* बीकेसी : १२१
* चकाला-अंधेरी पूर्व : ११०
- सर्वात स्वच्छ हवा असलेले विभाग
* शीव : २९
* वरळी : ३५
* पवई : ३९
* शिवडी : ४९
गेल्या पाच दिवसांचा कल
* १९ एप्रिल : ८९
* २० एप्रिल : ८३
* २१ एप्रिल : ९१
* २२ एप्रिल : ७९
* २३ एप्रिल : ७२
