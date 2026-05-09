मुंबईत उन्हाचा तडाखा वाढला; राम मंदिर परिसरात सर्वाधिक ३९ अंश तापमानाची नोंद

मुंबईत उन्हाचा तडाखा वाढला
उपनगरात उष्णतेची लाट कायम; आर्द्रतेमुळे मुंबईकर घामाघूम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : राजधानी मुंबईत उन्हाचा कडाका दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. शनिवारी (ता. ९) मुंबईतील विविध भागांत तापमानात मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले. भारतीय हवामान विभागाच्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांनी नोंदवलेल्या आकडेवारीनुसार, राम मंदिर परिसरात सर्वाधिक ३९.० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.
हवामान विभागाच्या नोंदीनुसार, उपनगरातील विक्रोळी भागातही पारा ३८.८ हॅलोपर्यंत पोहोचला होता. इतर भागांतील कमाल तापमानाची स्थिती पाहिल्यास सर्वाधिक राम मंदिर ३९.० अंश सेल्सिअस, विक्रोळी : ३८.८, टाटा पॉवर (चेंबूर) ३६.६, विद्याविहार ३५.७, दहिसर ३५.७ आणि वांद्रे: ३५.४ अंश सेल्सियस तापमान नोंदवले गेले. सांताक्रूझ आणि कुलाबा या मुख्य वेधशाळांमध्येही सरासरीपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली आहे. सांताक्रूझ (उपनगर) येथे कमाल तापमान ३५.६ हो सेल्सिअस आणि आर्द्रता ५८ टक्के नोंदवली गेली.
कुलाबा (शहर) परिसरात कमाल तापमान ३४.४ हो सेल्सिअस आणि आर्द्रता ५० टक्के इतकी होती.
काळजी घेण्याचे आवाहन
तापमानासोबतच हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण ५० ते ५८ टक्क्यांच्या दरम्यान राहिल्याने मुंबईकरांना असह्य उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः दुपारच्या वेळी उन्हाच्या झळा अधिक तीव्र जाणवत असून, नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. वाढत्या उष्णतेमुळे आरोग्य विभागाने नागरिकांना पुरेसे पाणी पिण्याचा आणि दुपारच्या वेळी शक्यतो बाहेर जाणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
काही परिसरातील तापमान : (अंश सेल्सिअसमध्ये)
राम मंदिर : ३९.०
विक्रोळी : ३८.८
टाटा पॉवर (चेंबूर) : ३६.६
विद्याविहार : ३५.७
दहिसर : ३५.७
वांद्रे : ३५.४
