एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन स्थगित
ऑगस्टच्या पगारात मिळणार फरकाची रक्कम
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : एसटी महामंडळातील सर्व कामगार संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत वार्षिक वेतनवाढ एक टक्के फरक, वाढीव महागाई भत्ता, वाढीव घरभाडे भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ऑगस्टच्या पगारात ही वाढ लागू करण्याचे आश्वासन परिवहन मंत्री व एसटीचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिले. त्यामुळे २९ जून रोजी राज्यभरात होणारे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी दिली.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेत सर्व श्रमिक संघटनांची मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. २०१६ ते २०२० दरम्यानचा एक टक्का वेतनवाढीचा मुद्दा प्रलंबित होता. तो जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनामध्ये देण्याचे परिवहन मंत्र्यांनी मान्य केले. प्रलंबित महागाई भत्ता आणि घर भाड्याची वाढ सुद्धा ऑगस्टच्या पगारात देण्याचे मान्य केले. वाढीव महागाई भत्ता, घर भाडे आणि वेतनवाढीतील फरक जानेवारी २०२७ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मागण्या मान्य झाल्यामुळे आंदोलन स्थगित करीत असल्याचे श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.
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