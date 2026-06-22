गोल्डन टेम्पल मेल वांद्रे टर्मिनसवरूनच धावणार
मुंबई : पश्चिम रेल्वेने गोल्डन टेम्पल मेलच्या स्थानक बदलाची तात्पुरती व्यवस्था आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवली आहे. या मुदतवाढीमुळे ही गाडी १७ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत मुंबई सेंट्रलऐवजी वांद्रे टर्मिनसवरूनच धावणार आहे. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गाडी क्र. १२९०३ मुंबई सेंट्रल-अमृतसर गोल्डन टेम्पल मेल १७ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत मुंबई सेंट्रलऐवजी वांद्रे टर्मिनसवरून सुटेल. तसेच गाडी क्र. १२९०४ अमृतसर–मुंबई सेंट्रल गोल्डन टेम्पल मेल १५ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत मुंबई सेंट्रलऐवजी वांद्रे टर्मिनसला पोहोचेल. प्रवाशांनी या बदलाची नोंद घेऊन त्यानुसार प्रवासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन पश्चिम रेल्वेने केले आहे.
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