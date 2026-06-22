माॅन्सून मुंबईच्या उंबरठ्यावर
मुंबईसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’; पूर्वसरी बरसल्या
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) आज महाराष्ट्रासह मुंबईच्या उंबरठ्यावर जोमदार आगेकूच केली. भारतीय हवामान विभागाने मॉन्सून अलिबाग, पुणे आणि निझामाबादपर्यंत पोहोचल्याचे स्पष्ट केले असून, पुढील ४८ तासांत तो मुंबईसह राज्याच्या उर्वरित भागात पूर्णपणे सक्रिय होईल, असे म्हटले आहे.
बदलत्या हवामानामुळे हवामान खात्याने मुंबईसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला असून, पुढील काही तासांत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. दरम्यान, आज सकाळी ६ ते ७ या अवघ्या एका तासाच्या कालावधीत मुंबई शहर आणि पश्चिम उपनगरात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. या एका तासात मुंबई शहरात सरासरी १७ मिमी, तर पश्चिम उपनगरात १० मिमी पावसाची नोंद झाली. मात्र, वरळी आणि वांद्रे परिसराला पावसाने चांगलेच झोडपून काढले. पूर्व उपनगरात मात्र या काळात पावसाची नोंद झाली नाही. सकाळी झालेल्या जोरदार हजेरीनंतर दिवसभर पावसाने काहीशी उघडीप घेतली होती.
पश्चिम उपनगरात वांद्रे येथील पाली चिंबाई पालिका शाळा परिसर आणि सुपारी टँक पालिका शाळा परिसरात सर्वाधिक ७० मिमी पावसाची नोंद झाली. याशिवाय वांद्रे अग्निशमन केंद्र परिसरात २८ मिमी, तर जुहू परिसरात २५ मिमी पाऊस पडला. वरळी नाका येथील सावित्रीबाई फुले पालिका शाळेजवळ ६१ मिमी, तर जी-दक्षिण विभाग (वरळी) कार्यालयाजवळ ५८ मिमी पाऊस नोंदवला गेला. तसेच वरळी सीफेस येथे ३७ मिमी, मलबार हिल आणि आदर्श नगर शाळा परिसरात प्रत्येकी ४४ मिमी पावसाची नोंद झाली.
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किनारपट्टीवर चेतावणी
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २२ ते २६ जून यादरम्यान संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर वेगवान वारे आणि मेघगर्जनेसह मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. दक्षिण महाराष्ट्र आणि गोवा किनारपट्टीवर ४० ते ५० किमी प्रतितास वेगाने वादळी वारे वाहणार असून, हा वेग ६० किमीपर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे समुद्र खवळलेला राहणार असून, मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या काळात सखल भागांत पाणी साचणे, वाहतूक विस्कळित होणे, जुन्या इमारती किंवा झाडे पडणे अशा दुर्घटना घडू शकतात, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
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