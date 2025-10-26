परतीच्या प्रवासासाठी एसटीला पसंती
परतीच्या प्रवासासाठी एसटीला पसंती
पोयनाडसह पेझारी बसस्थानकांवर प्रचंड गर्दी
पोयनाड, ता. २६ (बातमीदार) : दिवाळी साजरी करण्यासाठी स्वगृही आलेल्या कोकणवासीयांचा परतीचा प्रवास रविवारी मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. पनवेल, मुंबई, ठाणे, पुणे, कल्याण, नालासोपारा व नाशिक या प्रमुख शहरांकडे जाणाऱ्या एसटी गाड्यांना मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांनी पसंती दिली. सकाळपासूनच पोयनाड आणि पेझारी या बसथांब्यांवर प्रवाशांची तुफान गर्दी झाली होती.
प्रवाशांना कमी वेळेत गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी एसटी हा अधिक विश्वसनीय पर्याय असल्याने या दिवाळीनिमित्त एसटीला सर्वाधिक गर्दी झालेली दिसून आली. महिलांसाठी अर्ध्या तिकिटाची सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास, तर दिवाळी स्पेशल जादा गाड्यांची सुविधा यामुळे प्रवाशांनी मोठ्या प्रमाणावर राज्य परिवहन महामंडळाची सेवा निवडली. विशेषतः ठाणे-अलिबाग ई-शिवाई या नव्या इलेक्ट्रिक बससेवेला प्रवाशांचा मोठा प्रतिसाद दिसून आला. अलिबाग-पनवेल मार्गावरील विनावाहक सेवा सोडल्यास सर्वच मार्गांवरील बसेस पूर्ण क्षमतेने धावताना दिसल्या. सुट्टी संपत असल्याने आधी जागा मिळवावी, म्हणून अनेक प्रवासी बसस्थानकात वेळेआधीच पोहोचले होते.
एसटी न थांबल्याचा प्रवाशांचा संताप
गर्दी वाढल्याने काही अडचणीही निर्माण झाल्या. अलिबागवरून भरून येणाऱ्या एसटी बसेस पोयनाड आणि पेझारी येथे थांबत नसल्याने प्रवाशांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी गर्दीचा अंदाज घेत सुट्टीच्या दिवशी अधिक गाड्या धावण्याची गरज असल्याचे नागरिकांनी सांगितले.
