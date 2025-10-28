कर्जत तालुक्यात आधार केंद्र वाटपात अनियमितता
कर्जत तालुक्यात आधार केंद्र वाटपात अनियमितता
इच्छुक उमेदवारांचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज
कर्जत, ता. २८ (बातमीदार) ः कर्जत तालुक्यातील आधार केंद्र वाटप प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाल्याचा आरोप करीत इच्छुक अर्जदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे थेट निवेदन सादर केले. चुकीच्या पद्धतीने आधार केंद्रे मंजूर करण्यात आली असून, या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित मंजुरी रद्द करावी आणि पात्र अर्जदारांचा नव्याने विचार करावा, अशी मागणी अर्जदारांनी या निवेदनात केली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील आधार नोंदणी व अद्ययावत केंद्र स्थापनेसाठी शासनाच्या निर्देशानुसार अर्ज मागवण्यात आले होते. या प्रक्रियेत कर्जत तालुक्यातील अनेक युवक-युवतींनी आपले अर्ज सादर केले होते. मात्र अंतिम वाटप यादी २०२५ जाहीर झाल्यानंतर काही अर्जदारांना शासकीय नियमांचे उल्लंघन करून मंजुरी दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे शासनाने १६ सप्टेंबर २०१७, २० डिसेंबर २०१८ आणि ३० डिसेंबर २०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयांनुसार, आपले सरकार सेवा केंद्र संचालकाला फक्त एका आधार केंद्रासाठी अर्ज करता येतो. परंतु या अटीचा भंग करून एकाच कुटुंबातील दोन व्यक्तींना आधार केंद्र मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात महेश कांबेरे, राजेंद्र वेहेले, अमोल चव्हाण, नम्रता शेलार आदी अर्जदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून त्यांनी आपली तक्रार लेखी स्वरूपात दिली आहे. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे या वाटप प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून चुकीच्या पद्धतीने दिलेली मंजुरी रद्द करावी आणि पारदर्शक पद्धतीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
