मालवाहू ट्रेनची माथेरानमध्ये चाचणी
मिनी ट्रेन सुरू करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून चाचपणी
कर्जत, ता.१ (बातमीदार)ः थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या माथेरानला जाण्यासाठी नेरळ-माथेरान मिनी ट्रेन पर्यटकांसाठी मोठे आकर्षण आहे. मात्र, यंदाही पावसाचा जोर कायम असल्याने रेल्वे प्रशासनाने अजूनही प्रवासी वाहतूक बंदच ठेवली आहे. अशातच शुक्रवारी (ता.३१) नेरळहून मालवाहू गाडीची चाचणी घेण्यात आली आहे. त्यामुळे मिनी ट्रेन लवकरच मार्गस्थ होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
पावसाळा संपताच १५ ऑक्टोबरपासून प्रवासी सेवा सुरू होते. पण दरडी, दगड कोसळण्याच्या घटना सुरूच असल्याने रेल्वे ट्रॅकवरील दुरुस्ती, साफसफाई आणि सुरक्षा भिंतीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सततचा पाऊस अडथळा ठरत असल्यामुळे सेवा सुरू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलावा लागत आहे. दिवाळी पर्यटन हंगाम ओसरत असतानाच मिनी ट्रेन बंद असल्याने पर्यटकांचा ओघ कमी झाला आहे. थेट परिणाम व्यवसायावर होत असून अनेकांचे उत्पन्न घटले आहे. त्यामुळे हंगाम वाया जात असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक व्यावसायिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
‘माथेरान फेस्टिव्हल’चा मुहूर्त
मिनी ट्रेन ही माथेरानच्या पर्यटनाची शान आहे. याचदरम्यान ८ नोव्हेंबर रोजी माथेरान फेस्टिव्हल साजरा केला जातो. या दिवशी रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी ट्रॅकची पाहणी करण्यासाठी मिनी ट्रेनने माथेरानला येतात. त्यामुळे उत्सवाआधी ट्रेन सेवा सुरू व्हावी, शक्यता वर्तवली जात आहे.
