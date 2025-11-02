हायड्रो गांजाची थायलॅण्डमधून तस्करी
हायड्रो गांजाची थायलंडमधून तस्करी
खारघरमधून तरुणाला अटक, अमली पदार्थ विरोधी कक्षाची कारवाई
नवी मुंबई, ता. २ (वार्ताहर) : खारघर सेक्टर-१९ मध्ये ८०० मिलिग्रॅम हायड्रो गांजा पोलिसांनी जप्त केला होता. या प्रकरणात अटक केलेल्या तरुणाने मित्रांच्या मदतीने थायलंड येथून छुफ्या मार्गाने गांजाची तस्करी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
नवी मुंबई पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने केयुर गोगरी (२९) या तरुणाला राहत्या घरातून ताब्यात घेतले होते. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप निगडे त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ३० ऑक्टोबर रोजी सकाळी खारघर सेक्टर-१९ मधील शिवसाई बिल्डिंगवर हा छापा मारण्यात आला होता. या वेळी पोलिसांना केयुरच्या घरामध्ये गांजा बारीक करण्यासाठी लागणारे क्रशर, वजनकाटा सापडला होता, तर त्याच्या कारच्या सीटखाली ८०० मिलिग्रॅम वजनाचा हायड्रो गांजा सापडला होता. पोलिसांच्या चौकशीच हा गांजा भांडुप येथील त्याचा मित्र शारीखकडून आणल्याचे सांगितले. शारीख थायलंड येथून छुप्या मार्गाने गाजांची तस्करी करत होता, तर उलवे येथे राहणाऱ्या नोमान विक्रासाठी मदत करत होता.
---------------------------
दोघे फरारी
खारघरमधील मुलांना हा गांजाविक्री करण्यासाठी आणल्याची कबुली त्याने दिली. अमली पदार्थ विरोधी पथकाने केयुर गोगरी याच्या विरोधात खारघर पोलिस ठाण्यात एनडीपीएसनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच गांजाचा पुरवठा करणाऱ्या दोघांचा शोध सुरू आहे.
