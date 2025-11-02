सृजनसंवाद
सृजनसंवाद
‘सृजनसंवाद प्रकाशन’ने ‘तुमच्या सर्जनशीलतेला पुस्तकरूपी कोंदण’ या ब्रीदवाक्याला साजेसं कार्य करत, पाचव्या वर्षात पदार्पण केले आहे. दर्जेदार साहित्य निर्मिती आणि साहित्यिकांना अभिव्यक्तीचं व्यासपीठ देणे हा या संस्थेचा प्रमुख उद्देश राहिला आहे. यावर्षीच्या ‘स्वप्न’ या विषयावर आधारित दिवाळी अंकात विविध क्षेत्रातील लेखक, कवी, विचारवंत, पत्रकार आणि कलावंतांनी स्वप्नांचे अनेक पैलू उलगडले आहेत. ज्येष्ठ पत्रकार दिनकर गांगल यांनी समाजासाठी कार्य करणाऱ्या स्त्रियांविषयी ‘स्वप्नातले जगणे’ लिहिले आहे, तर डॉ. संजय जोशी यांनी हिरवाईचे स्वप्न जगणाऱ्या जादेव पायेंग यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे. मानसोपचारतज्ज्ञ मानसी आमडेकर यांनी अपूर्ण स्वप्नांची भावनिक बाजू मांडली आहे, तर तेजश्री शिंदे यांनी गुन्हेगारी व जाहिरात विश्वातील स्वप्नांचे वास्तव विशद केले आहे. संतसाहित्य, चित्रकला आणि चित्रपट या विविध माध्यमांतूनही स्वप्नांच्या संकल्पनेचा अभ्यास करण्यात आला आहे, तर माणसाने ठरवून मेहनत केली, तर गावातील साधा मुलगाही आकाशाएवढे मोठे स्वप्न साकार करू शकतो, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अभिनेते सयाजी शिंदे. त्यांच्या चित्रपटांचा प्रवास लेखक आशीष निनगुरकर यांनी उत्तम मांडला आहे. अंकाच्या निर्मितीत योगदान देणाऱ्या सर्व कलाकार, सुलेखक, संपादन सहाय्यक आणि कुटुंबीयांचे संपादक गीतेश गजानन शिंदे यांनी मनःपूर्वक आभार मानले आहेत. वाचकांना प्रेरणादायी, चिंतनशील आणि सर्जनशील अनुभव देणारा हा अंक ठरत आहे.
गीतेश गजानन शिंदे
संपादक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.