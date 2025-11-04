डॉ. आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात दीनदयार उपाध्याय जयंती साजरी
अलिबाग, ता. ४ : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या ११०व्या जयंती वर्षानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे आणि भारतीय मानक ब्यूरो यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘भारतीय मानके व त्यांचे शैक्षणिक आणि औद्योगिक क्षेत्रातील महत्त्व’ या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम सोमवारी (ता. ३) पार पडला. या उपक्रमाचा उद्देश तरुणाईमध्ये प्रामाणिकपणा, एकात्मता आणि राष्ट्रीय भावना दृढ करणे हा आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी विद्यार्थ्यांना प्रामाणिकपणा आणि जबाबदारीचा संदेश दिला. समाज आणि देशाला एकात्मतेचा संदेश देण्यासाठी अशा उपक्रमांची गरज असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू कर्नल डॉ. कारभारी काळे यांनी भूषविले. या वेळी कुलसचिव डॉ. अमित शेष, बीआयएस अधिकारी पिनकी गुप्ता, डायरेक्टर अँड हेड व्ही. गोपीनाथ, डेप्यूटी डायरेक्टर अधिष्ठाता एस. एम. पोरे, करिअर विकास केंद्राचे समन्वयक डॉ. नीरज अग्रवाल तसेच शिक्षक शिक्षेकेतर कर्मचारी आणि विद्यार्थीवर्ग मोठ्या संख्येन उपस्थित होता. या उपक्रमाचे संयोजन करिअर विकास केंद्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे यांच्या वतीने करण्यात झाले होते. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना भारतीय मानक प्रणाली, तिचे औद्योगिक महत्त्व आणि शैक्षणिक उपाययोजना याबद्दल सखोल माहिती मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली. या वेळी एकूण २५ औद्योगिक संस्थांनी सहभाग नोंदविला होता. यामध्ये अदाणी सिमेंट, पार्सल केमिकल लिमिटेड, ऑलिंपिक्स मेडिकेअर सिस्टीम, भारतीय पॅकेजिंग संस्था, ईस्ट इंडिया ड्रम अँड बॅरियल्स एमएफजी एलटीडी, आदित्य बिरला अशा नामांकित संस्थांनी आपला सहभाग या कार्यक्रमात नोंदविला होता. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त भारतीय मानक ब्युरोच्या वतीने देशभरात रन ऑफ इंटिग्रिटी हा उपक्रम राबविण्यात आला.
