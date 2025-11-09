लग्नाच्या भूलथापातून लाखोंचा गंडा
लग्नाच्या भूलथापातून लाखोंचा गंडा
कामोठेतील ४० वर्षीय महिलेची फसवणूक
पनवेल, ता. ९ (वार्ताहर) ः नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यात राहणाऱ्या एका भामट्याने कामोठेतील ४० वर्षीय महिलेची तब्बल १६ लाखांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणात कामोठे पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कामोठेत राहणाऱ्या पीडित महिलेने २०१८ मध्ये लग्न जुळवण्यासाठी एका वेबसाईटवर माहिती भरली होती. त्याचवेळी त्यांची नीलेश पाटील याची लग्न जुळवणाऱ्या वेबसाईटवरून ओळख वाढली होती. त्यानंतर भामट्या नीलेशने व्यावसायिक असल्याचे सांगून लग्नाच्या भूलथापा देत विश्वास संपादन केला. जून २०१८ ते जून २०२२ या कालावधीत पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात अनेकवेळा भेट घेतली. तसेच व्यवसायातील गुंतवणुकीच्या बहाण्याने १६ लाख रुपये उकळले; मात्र महिलेने पैसे पुन्हा कधी मिळतील, अशी विचारणा केल्यानंतर विविध कारणे सांगून टाळाटाळ सुरू केली. त्यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर कामोठे पोलिस ठाण्यात याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली.
----------------------
पुणे पोलिसांकडे वर्ग
पोलिसांनी भामट्या नीलेश पाटीलविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे. गुन्ह्याची सुरुवात पुणे रेल्वे स्थानक परिसरात झाल्याने पुढील तपासासाठी हा गुन्हा पुणे येथील बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात वर्ग केल्याची माहिती कामोठे पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विमल बिडवे यांनी दिली.
