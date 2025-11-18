स्वच्छ व सुंदर मुंब्रा शहर विकास आराखड्यासा
मुंब्र्याच्या विकासासाठी तरुणांचा पुढाकार
२० वर्षांचा आराखडा तयार ः आयुक्तांसमोर मांडणार
किरण घरत ः सकाळ वृत्तसेवा
कळवा, ता. १८ ः मुंब्रा शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. जवळपास सात किलोमीटर क्षेत्रावर पसरलेल्या मुंब्रा परिसरात मात्र अद्यापही मूलभूत सोयी-सुविधेपासून अभाव आहे. अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम, मोडकळीस आलेल्या जुन्या इमारती, अनधिकृत शाळा, डोंगर पायथ्याखाली वाढणाऱ्या झोपड्या आणि वाहतुकीचा बोजवारा यामुळे मुंब्रा शहराची अवस्था बकाल झाली असून, भस्मासुराचे रूप निर्माण झाले आहे. यामुळे ठाणे स्मार्ट सिटीचा चेहराच विस्कटून गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘परचम’ या सामाजिक संस्थेने पुढाकार घेत तरुणांच्या मदतीने २० वर्षांचा विकास आराखडा तयार करून मुंब्रावासीयांसमोर सादर केला आहे.
परचम संस्थेच्या माध्यमातून १५ फुटबॉल खेळाडूंची टीम तयार करण्यात आली असून, नागरिकांमध्ये जनजागृती तयार करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे त्या मुलांमध्ये प्रदीप गुप्ता हा सतरा वर्षांचा सर्वात मोठा तरुण आहे. इतर सर्व मुले ही १४ ते १५ वयोगटातील आहेत. या टीमने काही महिने संशोधन करून मुंब्र्यासाठी पुढील २० वर्षांची विकास योजना (डेव्हलपमेंट प्लान) तयार केला आहे. यामध्ये वाहतूक, मैदाने, सर्व सुविधायुक्त सुसज्ज शाळा, खेळाची मैदाने, शुद्ध पाणी पुरवठा याबाबत शहर विकास योजना तयार केली आहे. यासंदर्भात पूर्ण प्लॅन तयार असून, लवकरच तो आयुक्तांसमोर सादर करण्यात येणार आहे. याबाबत कौसा येथील डायमंड हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या एका सभेत हा विकास आराखडा प्रदीप गुप्ता, उझेड आणि परचन संस्थेच्या अध्यक्षा शबा खान यांनी सादर केला. या वेळी डिजिटल स्क्रीनद्वारे त्यांनी मुंब्रावासीयांना आपले ‘व्हिजन’ पटवून दिले.
प्रभागनिहाय जनजागृती करणार
आगामी महापालिका निवडणुकीत प्रत्येक प्रभागात जाऊन स्वच्छ सुंदर मुंब्रा शहरासाठी जनजागृती करण्याचा त्यांनी निर्धार केला आहे. परचम संस्थेतील १०० स्वयंसेवक तरुण टीम आता मुंब्र्याच्या विकासासाठी पुढे आले आहेत. दरम्यान, आगामी निवडणुकीत राजकीय पुढारी, आमदार, नगरसेवक त्यांचे हे स्वप्न पूर्ण करतात कि खोडा घालतात, हे पाहावे लागणार आहे.
परचम संस्थेच्या माध्यमातून मुंब्र्यातील युवा टीमने मुंब्र्याच्या विकासासाठी विकास आराखडा तयार केला आहे. त्यासाठी आम्ही त्यांना पाठिंबा देणार आहोत.
- शबा खान, अध्यक्षा, परचम संस्था
मुंब्र्याच्या विकासासाठी आम्ही एक व्हिजन हातात घेतले असून, ते सर्वांच्या पुढाकाराने पूर्ण करण्यासाठी घरोघरी जाऊन जनजागृती करणार आहोत आणि स्वच्छ व सुंदर शहराचे स्वप्न पूर्ण करून घेणार आहोत.
- प्रदीप गुप्ता, युवा टीम प्रमुख, परचम संस्था
