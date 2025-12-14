ठाणे शहर पोलिसांच्या ताफ्यात लवकर नव्या कोऱ्या ४४ गाड्यांची होणार एन्ट्री
ठाणे शहर पोलिसांच्या ताफ्यात लवकरच ४४ नव्या गाड्या
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १४ : ठाणे शहर पोलिस दलाच्या ताफ्यात मागील वर्षी ८० गाड्या दाखल झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणे यंदाही ठाणे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत ठाणे शहर पोलिसांच्या ताफ्यात लवकर तब्बल ४४ नव्या कोऱ्या बोलेरो आणि स्कॉर्पिओ या गाड्या दाखल होतील, असा विश्वास पोलिस दलाकडून वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे दलातील गाड्यांची संख्या अंदाजे ७५० च्या आसपास जाईल, असे बोलले जात आहे.
ठाणे शहर पोलिस आयुक्तलयात एकूण पाच परिमंडळ असून त्यामध्ये एकूण ३५ पोलिस ठाणी आहेत. आयुक्तलयाच्या कार्यक्षेत्रात दिवसेंदिवस वाढते नागरीकरण आणि लोकसंख्येमुळे पोलिस ठाणे आणखी वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातच सध्याच्या परिस्थितीत ठाणे शहर पोलिस दलात पेट्रोल आणि डिझेल या दोन प्रकारात एकूण सुमारे ७०० गाड्यांचा ताफा कार्यरत आहे. यामध्ये चारचाकी आणि दुचाकी गाड्यांचा समावेश आहे. याशिवाय, गाड्यांची कालमर्यादा संपल्यावर त्या गाड्या भंगारात काढल्या जात असल्याने गाड्यांची संख्याही कमी होत असते.
दरम्यान, शासनस्तरावरून पोलिस दलाला गाड्यांचे वाटप केले जाते, त्या शिवाय स्थानिक पातळीवरील ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फतही गाड्या पोलिस दलाकडून मागणी केल्यास ठाणे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये विशेष प्रयोजन करून त्या निधीतून दिल्या जातात. यंदाही ४४ गाड्या लवकरच दाखल होतील, असे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.