राष्ट्रीय लोक अदालतीत ११८२० वाहतूक प्रकरणाचा निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालतीत ११, ८२० वाहतूक प्रकरणाचा निपटारा
वाहतूक विभागाचा प्रलंबीत प्रकरणांचा भार कमी झाला
ठाणे शहर, ता. १४ (बातमीदार) ः ई-चलन दंड प्रक्रिया अंमलात आणल्यानंतर दफ्तरी दंड वसुलीचा मोठा बोजा वाहतूक विभागाच्या डोक्यावर जमा झाला आहे. मात्र, आता हा बोजा लोक अदालतीच्या माध्यमातून कमी होऊ लागला आहे. शनिवारी (ता. १४) ठाणे जिल्हा व सत्र न्यायालयात पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत न्यायालयाच्या मदतीने ११ हजार ८२० दंड प्रलंबित प्रकरणाचा निपटारा झाला. तडजोडीतून निकाली काढण्यात आलेल्या या प्रकरणामुळे वाहतूक विभाग आणि न्यायालयाचा भार काही अंशी कमी झाला आहे.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वाहतूक विभागाकडून दंडात्मक करावाई केली जाते. पूर्वी अशा प्रकरणातील बहुतांश दंड वाहतूक विभागाकडून थेट ऑन द स्पॉट वसूल केला जायचा; मात्र डिजिटल प्रणालीत हे दंड आता ऑनलाईन पद्धतीने पाठविले जातात. या उपक्रमामुळे वाहतूक पोलिस आणि वाहन चालकात होणारे वाद कमी झाले असले तरी दंड प्रकरणाची मोठी संख्या वाढली आहे. ऑनलाईन पाठवण्यात आलेला दंड वसुल करण्यासाठी विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ आणि इतर यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने वसुली मंदावली असून प्रलंबित प्रकरणांचा मोठा बोजा वाहतूक विभाग आणि न्यायालयाच्या डोक्यावर वाढत आहे. हा बोजा कमी करण्यासाठी वाहतूक विभागाकडून राष्ट्रीय लोक अदालतीचा वापर केला जात आहे. आपसात समेट घडवून दंड प्रकरणे निकाली काढून घेतले जात आहेत. शनिवारी झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीत ११ हजार ८२० प्रकरणाचा निपटारा करण्यात आला आहे.
१, ३२, ७०, २०० रुपये दंड जमा
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या आदेशानुसार आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्या. रवींद्र पाजणकर यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय लोक अदालत पार पडली. त्यात ठाणे पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रातील वाहतूक विभागाचे ११ हजार ८२० प्रकरणे निकाली निघाले. १ कोटी ३२ लाख ७० हजार २०० रुपये दंड जमा झाला आहे.
वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या कसूरवार वाहन चालकांना दंड आकारला जातो. तो दंड वेळेत भरला नाही तरी तो वसुल केल्याशिवाय वाहनाचे कोणतेही सरकारी काम करता येत नाही. त्यामुळे प्रलंबित दंड कमी करण्याची संधी लोक अदालतीत मिळते. या संधीचा कसूरवार वाहन चालक, मालकांनी लाभ घ्यायला पाहिजे. प्रत्येक तीन महिन्यांनी न्यायालयात लोक अदालत भरत असते.
- पंकज शिरसाट, उपायुक्त, ठाणे शहर वाहतूक शाखा
