पौगंडावस्थेतील विद्यार्थिनींना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन
शरीरातील बदल, स्वच्छता व भावनिक विकासावर सविस्तर माहिती
श्रीवर्धन, ता. १७ (वार्ताहर) : दांडगुरी येथील रा. पा. दिवेकर हायस्कूल येथे मंगळवारी (ता. १६) रोजी आरोग्य विभाग यांच्या वतीने पौगंडावस्थेतील विद्यार्थिनींसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात श्रीवर्धन तालुक्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संतोष नारायणकर यांनी विद्यार्थिनींना पौगंडावस्थेबाबत सखोल व उपयुक्त मार्गदर्शन केले.
या वेळी किशोरवयीन मुलींमध्ये होणारे शरीरातील नैसर्गिक बदल, मासिक पाळी, स्वच्छतेचे महत्त्व तसेच भावनिक चढ-उतार याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली. आरोग्य व पोषण या विषयावर बोलताना पौष्टिक आहाराचे महत्त्व, वैयक्तिक स्वच्छता विशेषतः जननेंद्रियांची स्वच्छता याबाबत योग्य सवयी अंगीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले.
सामाजिक व भावनिक विकास या मुद्द्यावर मार्गदर्शन करताना, किशोरवयीन मुलींनी आपल्या भावना समजून घ्याव्यात, आत्मसन्मान वाढवावा आणि भविष्यासाठी सकारात्मक दृष्टीने नियोजन करावे, यावर भर देण्यात आला. योग्य माहिती व संवादातून आत्मविश्वास निर्माण होणे हे पौगंडावस्थेतील आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या कार्यक्रमास आरोग्य विभागातील समुदाय आरोग्य अधिकारी तसेच सिद्धी कोसबे, आरोग्य सेविका अंकिता माळी, आरोग्यसेवक अक्षय धांडे आणि आशा सेविका वृषाली सावंत उपस्थित होत्या. त्यांनीही विद्यार्थिनींशी संवाद साधत मार्गदर्शन केले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थिनींमध्ये आरोग्याविषयी जागरूकता वाढल्याचे चित्र दिसून आले.
