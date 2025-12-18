टिटवाळ्यात पुन्हा आग
टिटवाळ्यातील प्रथमेश हॉलमध्ये आग
टिटवाळा, ता. १८ (वार्ताहर) : टिटवाळा पूर्वेकडील प्रथमेश हॉलमध्ये बुधवारी (ता. १७) मध्यरात्री आग लागल्याची घटना घडली. मंगल कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर शॉर्टसर्किट झाल्याने ही आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. या आगीत जीवितहानी झाली नसली तरी डेकोरेशनसाठी वापरण्यात येणारे काही साहित्य जळून खाक झाले. या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
प्रथमेश हॉलमधून रात्री दोनच्या सुमारास धुराचे लोट बाहेर येत असल्याचे स्थानिकांच्या लक्षात आले. नागरिकांनी तातडीने अग्निशमन दलाशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली असता अग्निशमन दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले. जवानांनी शर्थीच्या प्रयत्न करत काही वेळातच आगीवर नियंत्रण मिळवले.
विशेष म्हणजे टिटवाळा परिसरात ही आग लागण्याची दुसरी घटना असल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. वारंवार घडणाऱ्या अशा घटनांमुळे इलेक्ट्रिक सुरक्षिततेबाबत प्रश्न उपस्थित होत असून, मंगल कार्यालये व इतर सार्वजनिक ठिकाणी विद्युत यंत्रणांची नियमित तपासणी करणे आवश्यक असल्याची मागणी स्थानिकांकडून होत आहे.
