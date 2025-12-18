९०० विद्यार्थ्यांचा विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग
९०० विद्यार्थ्यांचा विविध स्पर्धांमध्ये सहभाग
महात्मा गांधी विद्यालय धसईचा क्रीडा महोत्सव
टोकावडे, ता. १८ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातील जनसेवा शिक्षण मंडळ, मुरबाड संचालित महात्मा गांधी विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय, धसईच्या वार्षिक क्रीडा महोत्सवाचे उद्घाटन शालेय समितीचे अध्यक्ष श्रीधर घोलप यांच्या हस्ते पार पडले. महोत्सवात इयत्ता पाचवी ते दहावी सेमी व मराठी माध्यम तसेच इयत्ता अकरावी व बारावी कला, विज्ञान व व्यावसायिक शाखेतील मिळून सुमारे ९०० विद्यार्थ्यांनी विविध वैयक्तिक व सांघिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये सहभाग नोंदवला. धावणे, लांब उडी, उंच उडी, खो-खो, कबड्डी आदी स्पर्धांचा समावेश होता.
या वेळी मुरबाड उपविभागीय पोलीस अधीक्षक अनिल लाड हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी खेळाचे महत्त्व अधोरेखित करत शिस्त, संघभावना, नेतृत्वगुण व आत्मविश्वास वाढीसाठी क्रीडा स्पर्धा उपयुक्त ठरतात, असे प्रतिपादन केले. क्रीडा महोत्सव यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी प्राचार्य संतोष सुरोशे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षकवर्गाचे सहकार्य लाभले.
