निवडणूक रणधुमाळीवर पोलिसांचे नियंत्रण
नवी मुंबई, ता. २० (वार्ताहर) : नवी मुंबई महापालिका आणि पनवेल महापालिकेच्या निवडणुका निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्यासाठी नवी मुंबई पोलिसांनी तीन मनाई आदेश जारी केले आहेत. कडेकोट पोलिस बंदोबस्त व व्यापक कारवाई आराखडा अमलात आणला जाणार असून हे आदेश १८ जानेवारीपर्यंत लागू राहणार आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर आदर्श आचारसंहिता लागू झाली असून १५ जानेवारी २०२६ रोजी मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी पोलिस प्रशासनाने विशेष खबरदारी घेतली आहे.
निवडणूक प्रचारादरम्यान होणाऱ्या सभा, रॅली, पदयात्रा, रोड शो व चौक सभा यांसाठी मार्ग, वेळ व ठिकाणाबाबत पोलिसांची पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे. ध्वनिक्षेपकांच्या वापराची वेळ व आवाजाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली असून, नियमभंग करणाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे.
फलकबाजीवर निर्बंध
सार्वजनिक रस्ते व जागांवर रहदारीस अडथळा निर्माण होईल, अशा प्रकारे बॅनर्स, झेंडे, फलक, कटआउट्स लावण्यास मनाई करण्यात आली आहे. खासगी इमारत किंवा आवारात प्रचार साहित्य लावायचे असल्यास जागा मालकाची लेखी परवानगी आवश्यक असून, त्याची प्रत पोलिस व निवडणूक यंत्रणेकडे सादर करावी लागणार आहे.
शस्त्रबंदी आदेश लागू
निवडणूक कालावधीत शस्त्र परवानाधारकांना शस्त्र व अग्निवस्त्रे बाळगण्यास मनाई करण्यात आली आहे. तसेच ज्यांच्याकडे परवानाधारक शस्त्र आहेत, ते संबंधित पोलिस ठाण्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्या व्यक्तींना संरक्षणाची आवश्यकता आहे, अशा व्यक्तींना शस्त्र ठेवण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. प्रचार, सभा, रॅली व रोड शोदरम्यान कोणालाही शस्त्र बाळगता येणार नाही.
अमली पदार्थ, भरारी व स्थिर पथके तैनात
निवडणूक काळात नियमित कारवाया अधिक तीव्र करण्यात आल्या असून अमली पदार्थविरोधी पथक, भरारी पथके व स्थिर पथके संपूर्ण कार्यक्षेत्रात तैनात करण्यात आली आहेत. या पथकांमार्फत गैरप्रकार, अवैध दारू, पैशांचे वाटप, मतदारांवर दबाव आणण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई
पोलिस रेकॉर्डवर गुन्हे दाखल असलेल्या सराईत गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली असून त्यांना निवडणूक काळात नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जात आहेत. तसेच, प्रलंबित समन्स व वॉरंट बजावणीची विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.
संवेदनशील गुन्ह्यांवर विशेष लक्ष
निवडणूक काळात ॲट्रॉसिटी स्वरूपाचे गुन्हे, तसेच मागील निवडणुकीदरम्यान दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा इतिहास तपासून त्या अनुषंगाने संवेदनशील भागांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. कोणतीही जातीय, सामाजिक किंवा राजकीय तेढ निर्माण होणार नाही, यासाठी गुप्त माहिती संकलन व सतत नजर ठेवली जाणार आहे.
निवडणूक प्रक्रिया पूर्णतः शांत व निर्भय वातावरणात पार पडावी, यासाठी नवी मुंबई पोलिस प्रशासनाकडून सर्वसमावेशक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. अमली पदार्थविराेधी पथक, भरारी व स्थिर पथकांच्या माध्यमातून सतत तपासणी सुरू असून, गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई, समन्स-वॉरंट मोहीम आणि संवेदनशील गुन्ह्यांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल.
- योगेश गावडे, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई
