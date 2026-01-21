पनवेलमध्ये वन विभागाची नवीन इमारत
कामोठे, ता. २१ (बातमीदार) : पनवेल वन क्षेत्रात अंतिम भूखंड क्रमांक ३५५, फॉरेस्ट कॉलनी, तक्का येथे वन विभागाकरिता प्रशासकीय इमारत व निवासी सदनिका इमारतीचे बांधकामाचा राज्य सरकारकडे प्रस्ताव होता. या कामाकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या तांत्रिक सहमती व उच्चस्तरीय सचिव समितीने दिलेल्या सहमतीनुसार १९.१६ कोटी रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
पनवेलमधील फॉरेस्ट कॉलनी, तक्का येथे वन विभागाकरिता प्रशासकीय इमारत व निवासी सदनिका इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी सुमारे २३ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला होता. त्यापैकी १९.१६ कोटींच्या अंदाजपत्रकाला कोकण सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी तांत्रिक सहमती दिलेली आहे. प्रशासकीय इमारतीत पनवेल वनपरिक्षेत्र अधिकारी, संरक्षण आणि अतिक्रमण निर्मूलन अधिकारी, सहाय्यक वन संरक्षक यांचे कार्यालय आणि निवासी सदनिकेत अधिकारी आणि कर्मचारीवर्गांच्या घरांचा समावेश आहे.
