ठाणे महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी शिवसेनेच्या नगरसेविका शर्मिला पिंपोळकर-गायकवाड
ठाणे ः महापालिकेच्या महापौरपदासाठी शिवसेनेच्या नगरसेविका शर्मिला पिंपोळकर-गायकवाड तर उपमहापौरपदासाठी भाजपचे कृष्णा पाटील यांनी महापालिका सचिव मनीष जोशी यांच्याकडे आपले अर्ज दाखल केले. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक, खासदार नरेश म्हस्के, आमदार निरंजन डावखरे, माजी आमदार रवींद्र फाटक, भाजप ठाणे शहर जिल्हाध्यक्ष संदीप लेले, भाजप गटनेते मुकेश मोकाशी, शिवसेना गटनेते पवन कदम यांच्यासह भाजप व शिवसेनेचे नगरसेवक, नगरसेविका आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (छाया : दीपक कुरकुंडे)
