श्रीवर्धन-हरिहरेश्वर मार्गावर धोका वाढला
बापवन-निगडी परिसरात रस्त्यालगत खड्डे व खचलेली कड; अपघाताची भीती
श्रीवर्धन, ता. २१ (बातमीदार) : श्रीवर्धन-हरिहरेश्वर या महत्त्वाच्या पर्यटन मार्गावरील बापवन व निगडी गावालगतचा रस्ता ठिकठिकाणी खचल्याने वाहतुकीस गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या या रस्त्याची अवस्था अत्यंत दयनीय बनली असून, अपघाताची शक्यता दिवसेंदिवस वाढत आहे. विशेषतः रात्रीच्या वेळी रस्ता अधिकच धोकादायक ठरत असल्याने पर्यटकांसह स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
या मार्गावर अनेक ठिकाणी रस्त्याची कड पूर्णतः खचलेली असून, साईडपट्टीच नसल्याने वाहनचालकांना रस्त्याच्या मध्यभागातूनच वाहतूक करावी लागत आहे. समोरून येणाऱ्या वाहनांना जागा देताना किंवा ओव्हरटेक करताना थेट अपघाताची परिस्थिती निर्माण होत आहे. दुचाकीस्वार, रिक्षाचालक तसेच खासगी चारचाकी वाहनांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. हरिहरेश्वर हे कोकणातील प्रमुख पर्यटनस्थळ असल्याने सुट्ट्यांच्या काळात मोठी वर्दळ असते; मात्र अनोळखी मार्ग, अरुंद रस्ता व खचलेली कड यामुळे वाहनांचे नियंत्रण सुटण्याची भीती कायम आहे.
सूचनाफलकाची मागणी
स्थानिक ग्रामस्थ व वाहनचालकांकडून तातडीने रस्त्याची दुरुस्ती, साईडपट्टीची निर्मिती आणि धोकादायक ठिकाणी सूचनाफलक लावण्याची जोरदार मागणी होत आहे. अन्यथा संभाव्य अपघातांची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
सध्या श्रीवर्धन-बोर्ली मार्गावर रस्त्याचे काम सुरू आहे. त्यांनतर हरिहरेश्वर येथे काम सुरू होणार आहे तेव्हा त्या मार्गावरील साईडपट्टी दुरुस्ती करू.
- तुषार लुंगे, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, श्रीवर्धन
छायाचित्र : बापवन व निगडी येथील रस्त्यालगत खड्ड्यांमुळे अपघाताची शक्यता आहे.
