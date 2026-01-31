रिक्षाचालकावर लोखंडी पान्ह्याने हल्ला
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ३१ : अपघातात रिक्षा उलटल्यानंतर नुकसानभरपाईच्या वादातून रिक्षाचालकावर लोखंडी पान्ह्याने हल्ला केल्याची घटना ठाण्यातील गांधीनगर परिसरात घडली आहे. याप्रकरणी फरार दुचाकीस्वाराविरोधात चितळसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार राजेश छत्रे (वय ४६) हे मानपाडा येथील धर्मवीरनगर परिसरात राहतात. त्यांच्या तक्रारीनुसार, २८ जानेवारीला सकाळी १०.३० वाजता ते गांधीनगर येथून रिक्षा घेऊन घरी जात होते. पोखरण रोडवरून गांधीनगरच्या दिशेने येणाऱ्या एका दुचाकीस्वाराला वाचविण्यासाठी त्यांनी अचानक ब्रेक दाबला. यामुळे त्यांची रिक्षा उलटल्याने मोठे नुकसान झाले. अपघातानंतर दुचाकीस्वाराकडे भरपाईची मागणी केली. मात्र, दुचाकीस्वाराने मोबाईलमध्ये त्यांचे चित्रीकरण करत ‘तू पुढे चल, मी तुला पैसे देतो’ असे सांगितले. त्यानंतर रिक्षाचालक वसंत विहारच्या दिशेने जात असताना, गांधीनगर येथील पाण्याच्या टाकीजवळ दुचाकीस्वाराने अचानक त्यांचा पाठलाग करून जवळील लोखंडी पान्हा काढला. शिवीगाळ करत ‘तुला पैसे पाहिजेत का?’ असे म्हणत त्याने डोक्यावर वार केला. या हल्ल्यात छत्रे यांना दुखापत झाली आहे. दुचाकीस्वार घटनास्थळावरून फरार झाला असून याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेचा पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वरुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. फरार दुचाकीस्वाराचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
