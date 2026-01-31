सरसोळे बस स्थानकात अनधिकृत पार्किंगचा सुळसुळाट
सरसोळे बस स्थानकात अनधिकृत पार्किंगचा सुळसुळाट
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष
तुर्भे, ता. ३१ (बातमीदार) : सरसोळे बस स्थानक परिसरात खासगी वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत पार्किंग सुरू असून, एन.एम.एम.टी. प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे प्रवाशांची गैरसोय व सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सिडकोकडून उपलब्ध झालेल्या या बस स्थानकात पूर्वी नियंत्रक चौकी व पास सुविधा केंद्र कार्यरत होते. मात्र बसेसची संख्या कमी झाल्यानंतर नियंत्रक हटविण्यात आल्याने या स्थानकात नियंत्रणाचा अभाव निर्माण झाला आहे.
सध्या बस स्थानकातील मोकळ्या जागेत तसेच थेट बस थांब्याच्या समोर मालवाहतूक वाहने, ॲम्ब्युलन्स, खासगी व वाणिज्य वाहने, गॅस सिलिंडरच्या गाड्या पार्क केल्या जात आहेत. यामुळे बसच्या ये-जा करताना अडथळा निर्माण होत आहे. चालकांनी वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तसेच काही वाहनांमध्ये गर्दुल्ले व मद्यपी आढळून येत असल्याने रात्रीच्या वेळी प्रवासी, विशेषतः महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन जागे होणार का, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत असून, तातडीने कारवाईची मागणी होत आहे.
