तरुणीचा रेल्वे अपघातात बळी;
रेल्वे अपघातात तरुणीचा मृत्यू
लोकल पकडताना तोल गेल्याने खाली पडली
बदलापूर, ता. ३१ (बातमीदार) ः धावती रेल्वे लोकल पकडताना तोल जाऊन खाली पडल्याने चेतना चंद्रशेखर देवरुखकर (वय २८) हिचा मृत्यू झाला. फलाट क्रमांक तीनवरून बदलापूरहून मुंबईसाठी सुटणारी सकाळी ८.१०ची लोकल पकडण्यासाठी चेतना आली होती. लोकल सुटल्याने चालू लोकल पकडण्याच्या प्रयत्नात तिचा तोल गेल्याने हा अपघात झाला.
बदलापूर फलाट क्रमांक तीनवर सीएसएमटीच्या बाजूने फलाट लगेच संपतो आणि त्या धावपळीत चेतना थेट रेल्वे रुळावर कोसळली. लोकलचा जोरदार धक्का बसल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. सकाळच्या घाईत आणि उशीर झाल्याच्या तणावात घेतलेला हा निर्णय तिच्या जीवावर बेतला. चेतना देवरुखकर ही बदलापूर पूर्वेतील ज्युवेली गावातील जगन्नाथ गॅलेक्सी या सोसायटीत वास्तव्यास होती. वर्षभरापूर्वीच तिचे लग्न झाले होते, अशी माहिती रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली. ठाण्यातील एका प्रतिष्ठित खासगी कंपनीत ती नोकरीला होती. ती रोज बदलापूर ते ठाणे असा लोकलने प्रवास करीत होती. हा प्रवास आज तिच्यासाठी अखेरचा ठरला. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून, तिच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
अपुऱ्या रेल्वे फेऱ्या
बदलापूर स्थानकातून अपुऱ्या रेल्वे फेऱ्या, वाढती प्रवासी गर्दी आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव यामुळे रेल्वे अपघातांच्या घटनांमध्ये दिवसागणिक वाढ होत आहे. वाढते शहरीकरण आणि झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेता, लाखो प्रवासी रोज बदलापूर ते मुंबई व उपनगरांत प्रवास करतात. मात्र त्या तुलनेत रेल्वे फेऱ्या अत्यंत अपुऱ्या आहेत. तिसऱ्या व चौथ्या मार्गिकेचे कामही रखडलेले आहे. याबाबत रेल्वे प्रवासी संघटना, स्थानिक प्रशासन व स्थानिक नेत्यांनी अनेकदा आंदोलने व पत्रव्यवहार करूनही रेल्वे प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत.
