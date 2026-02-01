नियम मोडणाऱ्यांना दणका
नियम मोडणाऱ्यांना दणका
वाहनचालकांना साडेसात कोटींचा दंड
भाईंदर, ता. १ (बातमीदार) : मिरा-भाईदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयांतर्गत वर्षभरात वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर धडक कारवाई करत आहे. याअंतर्गत काशी मिरा वाहतूक शाखेच्या पोलिसांनी साडेसात कोटींहून अधिक दंडाची रक्कम वसूल केला आहे.
१ जानेवारी २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ या कालावधीत नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर ९३,०९८ गुन्हे दाखल करण्यात आले असून, त्यांच्यावर सात कोटी ८७ लाख ७६,७५० रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांवर वाहतूक पोलिसांकडून बारीक नजर ठेवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षभरात २८४ मद्यपी वाहनचालकांवर ड्रिंक अँड ड्राइव्हचे गुन्हे दाखल करण्यात आले.
-----------------------------------
वाहतूक पोलिस तैनात
- कारवाईमध्ये विनाहेल्मेट दुचाकी चालवणे, सिग्नल मोडणे, विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे, वाहन चालवताना फोनवर बोलणे, धोकादायकरीत्या वाहन चालवणे, नो पार्किंग, विनासीटबेल्ट चारचाकी चालवणे यासह अन्य गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
- नाताळ ते नववर्ष स्वागत कालावधीतील कारवाईचाही समावेश आहे. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी प्रत्येक नाक्यावर वाहतूक पोलिस तैनात करण्यात आले असून, त्यांच्यासोबत वाहतूक मदतनीस तैनात आहेत.
---------------------------
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांवर पोलिसांकडून सातत्याने कारवाई केली जाते. त्याचबरोबर वाहनचालकांनी नियमांचे पालन करावे, यासाठी त्यांच्यात नियमांबाबत जागरूकता आणण्यासाठी वेळोवेळी विशेष मोहीमदेखील घेतली जाते.
- सतीश शिवरकर, सहाय्यक आयुक्त, वाहतूक विभाग
