इ-प्लॅनेट स्कूलमध्ये संविधानाचा जागर
जनता हित फाउंडेशनचा प्रेरणादायी उपक्रम
टिटवाळा, ता. १ (वार्ताहर) : कल्याण तालुक्यातील खडवली येथील ई-प्लॅनेट स्कूलमध्ये आयोजित वार्षिक स्नेहसंमेलनाला यंदा सामाजिक जाणिवेची जोड लाभली. या कार्यक्रमात भारतीय संविधानातील मूल्यांचा जागर करण्यात आला तसेच पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत शिक्षकांना वृक्षारोपण करण्याचे आवाहन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर विविध सांस्कृतिक व प्रबोधनात्मक उपक्रमांनी स्नेहसंमेलनाचे वातावरण रंगत गेले.
संविधान आणि पर्यावरण यांचा संगम या वेळी जनता हित फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष रितेश कांबळे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. संस्थेचे सचिव नियाज शेख यांनी उपस्थित विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्क आणि कर्तव्यांची माहिती देत संविधानिक मूल्यांची जपणूक करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचे सांगितले. तसेच पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी झाडे लावणे आणि त्यांचे संवर्धन करणे काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.
वृक्षरोपांचे वाटप
वृक्षरोपांचे वाटप या उपक्रमाचे औचित्य साधून फाउंडेशनतर्फे शाळेतील सर्व शिक्षकांना रोपांचे वाटप करण्यात आले. शाळेचे मुख्याध्यापक मोहम्मद अली शेख आणि डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ शेख यांनी पाहुण्यांचे शाल व पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी आणि निसर्गाप्रति आपुलकी अधिक दृढ झाल्याची भावना पालक व शिक्षकांनी व्यक्त केली.
