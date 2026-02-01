समता विद्या मंदिर शाळा अव्वल
एल वॉर्ड अंतर्गत समूहनृत्य स्पर्धा
घाटकोपर, ता. १ (बातमीदार) : मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातर्फे एल वॉर्डअंतर्गत आयोजित करण्यात आलेल्या समूहनृत्य स्पर्धा साकीनाका येथील समता विद्या मंदिर शाळेच्या पटांगणात उत्साहात पार पडल्या. स्पर्धेत समता विद्या मंदिर शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक पटकावले.
स्पर्धेत एस. पी. डी. सावंत शाळा आणि गांधी बाल मंदिर या दोन शाळांनी संयुक्तरीत्या द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला. आयईएस मरोळ शाळेला तृतीय क्रमांकाचे पारितोषिक देण्यात आले. तसेच सावित्रीबाई फुले मुलींची शाळा आणि शिवाजी विद्यालय या शाळांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.
एल वॉर्ड पालिकेच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ३०) पार पडलेल्या या समूहनृत्य स्पर्धेत विभागातील एकूण १३ शाळांनी सहभाग नोंदवला होता. विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमास शालेय स्तरावरून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. स्पर्धेसाठी विभाग निरीक्षिका भारती भवारी आणि सचिव राजेश सुभेदार यांनी निरीक्षक म्हणून काम पाहिले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी शिक्षकवर्ग व शाळा प्रशासनाने विशेष परिश्रम घेतले.
