डिजिटल अरेस्टच्या टोळीतील संशयिताला अटकेत
नवी मुंबई, ता. १ (वार्ताहर) : डिजिटल अरेस्टचा बनाव रचून खारघर येथील ८० वर्षीय वृद्धाला तब्बल चार कोटी ३८ लाखांचा गंडा घालणाऱ्या टोळीतील संशयिताला नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी अटक केली आहे. अनिलकुमार गुलाबभाई पटेल (वय ३७) असे त्याचे नाव असून, सायबर पोलिसांनी मुंबई पोलिसांकडून ताब्यात घेऊन त्याला अटक केली आहे. त्याच्या बँक खात्यात फसवणुकीच्या रकमेतील ४० लाखांहून अधिक रक्कम जमा झाल्याचे तपासात समाेर आले आहे.
सायबर टोळीने खारघर येथील एका वृद्धाला डिसेंबर २०२५ ते जानेवारी या कालावधीत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून संपर्क साधला होता. तसेच त्यांच्यावर गंभीर गुन्हा दाखल झाल्यामुळे त्यांना अटक करण्यात येत असल्याची भीती घातली. तसेच त्यांना गुन्हे शाखा, आरबीआय, ईडी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे बनावट कागदपत्रे व्हॉट्सॲपवर पाठवले. यानंतर डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली त्यांच्याकडून विविध बँक खात्यांवर चार कोटी ३८ लाख ६२ हजार २१० रुपये भरण्यास भाग पाडले.
बँकेचा जागरूकपणा
या वृद्धाच्या खात्यातून संशयास्पद व्यवहार झाल्याने बँकेने त्यांचे खाते गोठल्यानंतर त्यांनी बँकेत संपर्क साधल्यानंतर फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यानंतर त्यांनी नवी मुंबई सायबर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली होती. सायबर पोलिसांनी गुह्यात वापरलेल्या बँक खात्यांचे विश्लेषण केले असता, संशयित अनिलकुमार पटेल हा वलसाड (गुजरात) येथील असल्याचे समोर आले.
मुंबई पाेलिसांकडून ताबा
तपासादरम्यान त्याला मुंबई पोलिसांनी अशाच डिजिटल अरेस्टच्या दुसऱ्या गुह्यात आधीच अटक केल्याचे व तो न्यायालयीन कोठडीत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार नवी मुंबई पोलिसांनी त्याला शुक्रवारी (ता. ३०) मुंबई पोलिसांकडून ताब्यात घेतले.
