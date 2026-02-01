क्रेडाई बीएएनएम रायगडला नववा प्रॉपर्टी एक्स्पो
क्रेडाई बीएएनएम रायगडला नववा प्रॉपर्टी एक्स्पो
६ ते ९ फेब्रुवारीला कामोठ्यात
वाशी, ता. ३१ (बातमीदार) : क्रेडाई बीएएनएम रायगड व रायगड वेल्फेअर असोसिएशनच्या वतीने आयोजित ९ वा प्रॉपर्टी एक्स्पो २०२६ हा दि. ६ ते ९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान कामोठे, खंडेश्वर रेल्वे स्थानकासमोर आयोजित करण्यात आला आहे. नवी मुंबई-रायगड परिसरातील आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा प्रॉपर्टी एक्स्पो ठरणार असल्याची माहिती आयोजकांनी तुर्भे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू व मेट्रो नेटवर्कमुळे परिसराची कनेक्टिव्हिटी प्रचंड वाढली असून, यंदा एक लाखाहून अधिक नागरिक व गुंतवणूकदार एक्स्पोला भेट देतील, अशी अपेक्षा आहे. अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी यांची विशेष उपस्थिती हे या एक्स्पोचे आकर्षण ठरणार आहे.
चौकट
७० विकासक, ३०० प्रकल्प; स्पॉट बुकिंगला कारसह आकर्षक बक्षिसे
क्रेडाई बीएएनएम रायगडचे अध्यक्ष जीतू जगवानी यांनी सांगितले की, हा एक्स्पो केवळ मालमत्ता विक्रीपुरता मर्यादित नसून पायाभूत सुविधा, जीवनशैली व गुंतवणुकीची संधी दाखवणारा मंच आहे. संयोजक हर्निश करिया यांनी ७० हून अधिक विकासक व ३०० पेक्षा जास्त प्रकल्प उपलब्ध असल्याचे सांगितले. एक्स्पोदरम्यान स्पॉट बुकिंगसाठी कार, आयफोन व एलईडी टीव्हीसारखी आकर्षक बक्षिसे तसेच विशेष सवलती देण्यात येणार आहेत.
