पावणेतील नैसर्गिक नाला लवकरच अतिक्रमणमुक्त
१५ दिवसांत कारवाईचे लेखी आश्वासन
तुर्भे, ता. १ (बातमीदार) : एमआयडीसीच्या अखत्यारीतील पावणे परिसरातील नैसर्गिक नाल्यावर काही कंपनीधारकांकडून करण्यात आलेल्या अतिक्रमणामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून, पावसाळ्यात पूरस्थितीचा धोका वाढल्याची भीती नागरिकांकडून व्यक्त केली जात होती. नैसर्गिक जलप्रवाहावर अडथळा निर्माण झाल्यास औद्योगिक क्षेत्रासह आसपासच्या रहिवासी वस्त्यांना मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते, तसेच पर्यावरणीय संतुलन बिघडण्याचा धोका असल्याचे चित्र होते.
या प्रकरणाची दखल घेत नवी मुंबई अधिष्ठान या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संकेत डोके यांनी एमआयडीसी प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत तातडीच्या कारवाईची मागणी केली. मात्र, प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने अखेर एमआयडीसी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर डोके यांनी एमआयडीसीच्या कार्यकारी अभियंत्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन अतिक्रमणामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांची सविस्तर माहिती दिली.
या इशाऱ्याची गंभीर दखल घेत एमआयडीसी प्रशासनाने अखेर लेखी पत्राद्वारे येत्या १५ दिवसांच्या आत संबंधित अतिक्रमण हटवण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे. भविष्यात संपूर्ण औद्योगिक परिसरात अशा अतिक्रमणांविरोधात कठोर मोहीम राबवावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे.
