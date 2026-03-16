एनईपी २०२० अंतर्गत जीवनकौशल्यांवर राष्ट्रीय चर्चासत्र
मुलुंड, ता. १६ (बातमीदार) : मुलुंड पूर्व येथील आर. आर. एज्युकेशनल ट्रस्टच्या बी.एड. महाविद्यालयात ‘अभ्यासक्रमात जीवनकौशल्यांचा समावेश : एनईपी २०२० अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धती’ या विषयावर भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषद पुरस्कृत राष्ट्रीय चर्चासत्र उत्साहात पार पडले. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद सिंग, सचिव रामचंद्र सिंग तसेच प्राचार्या डॉ. फाल्गुनी शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले.
देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक आणि अभ्यासक या चर्चासत्रात सहभागी झाले होते. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणप्रणालीत जीवनकौशल्यांचा प्रभावी समावेश कसा करता येईल, यावर विविध तज्ज्ञांनी सखोल चर्चा केली. विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, नावीन्यपूर्ण अध्यापन पद्धती आणि शिक्षकांची बदलती भूमिका यांसारख्या मुद्द्यांवरही उपस्थितांनी आपली मते मांडली.
कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या संचालिका तसेच भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदेच्या मानद संचालिका डॉ. कविता लाघाटे यांनी मार्गदर्शनपर भाषण केले. त्यांनी अभ्यासक्रमात चिकित्सक विचारसरणी, भावनिक बुद्धिमत्ता, समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि संवाद कौशल्य यांसारख्या जीवनकौशल्यांचा समावेश करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सांगितले. एनईपी २०२० विद्यार्थी-केंद्रित आणि आंतरविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देणारे धोरण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
या वेळी डॉ. प्रिया सिंग, डॉ. रेनी फ्रान्सिस, डॉ. स्वर्णलता हरिचंदन, कॉनराड डिसूझा, डॉ. रूपाली सदारे, डॉ. केतकी सातपुते, अस्मा शेख, डॉ. प्रीता नीलेश आदी मान्यवर उपस्थित होते. चर्चासत्रात अनुभवाधिष्ठित शिक्षण, सहयोगात्मक अध्यापन पद्धती तसेच शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांची भूमिका यावर विशेष भर देण्यात आला.
या चर्चासत्रामुळे शैक्षणिक क्षेत्रातील बौद्धिक देवाणघेवाण अधिक बळकट झाली असल्याचे मत संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. आर. आर. सिंग यांनी व्यक्त केले.