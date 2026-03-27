हाॅटेल सहारा स्टारचा पाणीपुरवठा खंडित
मुंबई, ता. २७ : मालमत्ता कर थकबाकीदारांवर मुंबई महापालिकेने कारवाईचा कठोर बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. विलेपार्ले येथील सहारा स्टार हॉटेलवर मोठी कारवाई करत येथील पाणीपुरवठा खंडित केला आहे. हॉटेल व्यवस्थापनाकडे सुमारे ४१ कोटी रुपयांचा मालमत्ता कर थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. सहारा स्टार हॉटेलकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर भरला गेलेला नव्हता. याबाबत पालिका वारंवार नोटिसा देऊनही हॉटेल व्यवस्थापनाने थकबाकीची रक्कम भरली नाही. अखेर पालिकेने शुक्रवारी कठोर पाऊल उचलत हॉटेलचा पाणीपुरवठा खंडित केला आहे. मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत मालमत्ता कर आहे. चालू आर्थिक वर्षात मालमत्ता करातून ७,३६८ कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यापैकी आतापर्यंत सुमारे ६,६०० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे. पुढील चार दिवसांत ७,३६८ कोटींचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल, असा विश्वास मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी व्यक्त केला.
