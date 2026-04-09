किन्नर समाजाचा राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षात प्रवेश

भिवंडी, ता. ९ (वार्ताहर) : भिवंडीतील रामनगर डोंगरपाडा परिसरात राहणाऱ्या किन्नर समाजातील नागरिकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षात प्रवेश करून राजकीय क्षेत्रात सक्रिय सहभागाची नवी दिशा स्वीकारली आहे. महिला शहराध्यक्षा स्वाती कांबळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश सोहळा उत्साहात पार पडला.
कार्यक्रमाला पक्षाच्या पदाधिकारी सबीना नूर अली, खुशी यादव, मोनालिसा केने, दुर्गा यादव, रोशनी गुप्ता यांच्यासह किन्नर समुदायातील अनेक सदस्य आणि सर्वसामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या वेळी स्वाती कांबळे यांनी, राष्ट्रवादीतर्फे तृतीयपंथी समाजासाठी विशेष सेल स्थापन करण्यात आल्याचे सांगितले. या माध्यमातून सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना या समाजापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविणे आवश्यक असून, त्यासाठी पक्ष कटिबद्ध आहे. किन्नर समाजाच्या या सहभागामुळे सामाजिक मुख्य प्रवाहात त्यांचे प्रतिनिधित्व अधिक बळकट होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कार्यक्रमाच्या यशस्वी आयोजनासाठी खुशी तिवारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
