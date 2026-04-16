एनएमएमटीतील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ

नवी मुंबई, ता. १६ (वार्ताहर) : नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमात (एनएमएमटी) ठोक मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पदरात अखेर वेतनवाढीचे दान पडले. परिवहन समितीच्या बैठकीत बुधवारी (ता. १५) झालेल्या चर्चेअंती, १,३९८ कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात सात हजारांची सरसकट वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे महागाईने होरपळणाऱ्या चालक आणि वाहकांना दिलासा मिळणार असल्याने या निर्णयाचे कर्मचारी संघटनांकडून स्वागत होत आहे. या वेतनवाढीमुळे एनएमएमटी व पर्यायाने महापालिकेच्या तिजोरीवर वर्षाकाठी कोट्यवधींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
परिवहन समितीच्या बैठकीत सदस्य राहुल शिंदे यांनी ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना १० हजार रुपये मानधनवाढीचा प्रस्ताव ठेवला होता; मात्र प्रशासनाने एनएमएमटीच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा दाखला देत, इतका मोठा आर्थिक भार पेलणे कठीण असल्याचे सांगितले. यावर सदस्य आणि प्रशासन यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली आणि अखेर मध्यममार्ग म्हणून सात हजारांच्या सरसकट वाढीवर सर्वांचे एकमत होऊन तो मंजूर करण्यात आला. या वेतनवाढीमुळे चालकांना आता ३२,५०० रुपये, तर वाहकांना ३१,५०० रुपये मानधन मिळणार आहे.
प्रशासनावर पडणार आर्थिक बोजा
या वेतनवाढीमुळे एनएमएमटी उपक्रमावर दरमहा सुमारे ९३ लाखांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे. आधीच तोट्यात असलेल्या परिवहन विभागाला ही तूट भरून काढण्यासाठी पालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागणार आहे. एनएमएमटीची आर्थिक परिस्थिती पाहता, दरवर्षी पालिकेकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर परिवहन विभागाची मदार असते. गेल्या वर्षी एनएमएमटी उपक्रमाने महापालिकेकडे २७० कोटींची मागणी केली होती, त्यापैकी २६४ कोटी एनएमएमटीला अनुदान स्वरूपात प्राप्त झाले होते. यावर्षी वेतनवाढ आणि वाढता खर्च पाहता परिवहन विभागाने महापालिकेकडे ३१६ कोटींच्या भरघोस अनुदानाची मागणी केली आहे.
